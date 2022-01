Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët Boigny - Le système LMD expliqué aux délégués de l'Ufr Langues, Littératures et Civilisations

Les délégués issus des filières, Espagnol, portugais, lettres modernes, Allemand, Anglais et sciences des langues sont désormais instruits sur le système Licence master doctorat (Lmd). Ils savent un peu plus sur les avantages qu'offre ce système afin qu'ils puissent mieux s'orienter dans leur projets de formation.

En effet, ils étaient plus d'une centaine d'étudiants délégués à participer à un séminaire de formation qui leur a été dédié le mercredi 19 janvier, à la salle 2B du département des lettres modernes. Ce, autour du thème " Les responsabilités et les défis du délégué dans le système Lmd"

Cette formation organisée par le collectif des délégués a pour objectif de permettre à tous les délégués de cette Ufr d'être en phase avec le système Lmd. Surtout permettre à ces délégués qui sont l'interface entre l'administration et les étudiants ainsi que les professeurs et le personnel administratif, d'être imprégné de ce fonctionnement en vue de mener à bien la tâche qui les incombe.

" Cette formation est un prolongement étant donné que le délégué représente des groupes de Td, d'options, d'amphis, de spécialités et des départements. Cette formation est donnée afin que le délégué soit une courroie de transmission afin de former l'ensemble des étudiants à comprendre le système Lmd. Cela éviterait les revendications, les reformes les violences dans notre milieux ", a indiqué Koné Zana Daouda, étudiant en master 2 d'espagnol option littérature hispano-américaine, porte-parole des délégués et cheville ouvrière dudit séminaire.

Le conférencier du jour était le doyen de l'Ufr des langues et des sciences du langage (Llc), le Professeur titulaire Coulibaly Adama. D'emblée de jeu, il a expliqué le bien-fondé du basculement de la Côte d'Ivoire dans ce système en 2012. Selon lui, la reforme a restructurée tous les secteurs. Notamment, l'enseignement, la gouvernance, les personnels administratifs, techniques et étudiants.

L'objectif étant que la formation réponde aux critères d'employabilité des étudiants. " Le système est créé pour leur faciliter les études et leur permettre au terme de leur cursus d'avoir du travail. Que leur formation soit cadrée sur les attentes de la société mais également sur ses évolutions ", a-t-il expliqué.

Avant de souligner que contrairement au système ancien, il s'agit maintenant de donner aux étudiants beaucoup plus de flexibilité à l'intérieur de leur département parce que les évaluations donnent lieu à des crédits qui sont capitalisables et transférables. Ce qui leur donne la possibilité de continuer au sein de leur département ou université par rapport au profil qu'ils veulent avoir. Aussi, ils ont la possibilité d'aller faire des cours dans d'autres départements. Au-délà, ceux qui sont appelés à s'inscrire dans la mobilité, peuvent aller à l'étranger en ayant acquis et capitalisés des unités d'enseignement qui ont remplacés les unités de valeur dans l'ancien système.

" C'est dire également que ce système n'est pas contraignant. Il vous permet d'être dans le temps et vous devez vous l'approprier pour votre propre bonheur. Il implique aussi votre participation à la formation avec beaucoup plus d'activités. Il comporte assez d'avantages que vous devez vous approprier. C'est une opportunité formidable d'entrer dans la mondialisation académique. Il est le même partout. Il réduit le taux d'échec", a-t-il ajouté.

Outre le système Lmd, les délégués ont été instruits sur leur rôle au sein de l'Université. A en croire le professeur Coulibaly Adama, ce sont des bénévoles qui ont décidé de se mettre au service de leurs condisciples. De ce fait, ils doivent se montrer honnêtes et intègres. Ils doivent se montrer disponibles pour leur département, Université et leur groupe. Ils ne sont pas des auxiliaires administratifs. Seulement l'interface entre le corps enseignant et leurs camarades étudiants. Ils n'ont pas de droits seulement que des devoirs.