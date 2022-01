Cote d'Ivoire/Cameroun: CAN 2021 - Éléphants, faites-nous plaisir !

La Côte d'Ivoire et l'Algérie se retrouvent cet après-midi (17 h) à Douala, dans le cadre de la dernière journée des matchs de poules de la Can 2021. L'enjeu de cette neuvième confrontation en phases finales de la Coupe d'Afrique des nations est immense.

Ces deux grandes nations de football ne sont pas parvenues à se qualifier avant terme pour les huitièmes de finale. Si les Ivoiriens sont à un doigt du ticket, en revanche, les Algériens doivent donner deux fois plus pour éviter une grosse désillusion. Hier en conférence de presse les deux formations ont donné le ton. " Nous sommes très motivés pour finir le travail et se qualifier en huitième de finales face à l'Algérie. Je n'aime pas parler de revanche mais il est clair qu'il faut donner tout pour sortir heureux du stade cet après-midi face à l'Algérie ", a déclaré Gradel, qui n'a pas oublié le choc de 2019, en Égypte.

" À chaque fois qu'on a eu à croiser l'Algérie, on savait que ce serait un match important. On connaît les qualités de notre adversaire et on connaît les nôtres. Cet après-midi, ce sera un match important entre deux grandes nations ", a déclaré l'ailier des Eléphants. Qui accompagnait son entraîneur Patrice Beaumelle en conférence de presse d'avant match.

En face, Riyad Mahrez, capitaine des Fennecs est menaçant : " Je n'ai pas envie de perdre et rentrer chez moi. Je crois en la qualification. Je ne peux pas vous dire qu'on va gagner mais je vous garantis qu'on va tout faire pour. Je suis confiant et j'espère rester ici plus longtemps. (...) On doit être prêts et rester focus. Gagner pour nous, pour notre pays et pour nos familles ", a lâché l'ailier des Fennecs. Le ton est donné !

Il y a deux ans, les Algériens avaient battu les Ivoiriens au bout d'une interminable série des tirs au but (1-1, aux t.a.b : 4-3) au stade de Suez, en Égypte, afin d'accéder au dernier carré. Un match de quarts de finale mémorable du reste.

Fermant la marche du groupe E avec un seul point, l'Algérie devra impérativement l'emporter ce soir au stade de Japoma face au leader la Côte d'Ivoire (4 pts) pour espérer arracher sa qualification aux 1/8es de finale. L'autre match de cette poule opposera la Sierra-Leone (2 pts) à la Guinée équatoriale (3 pts), le même jour au stade de Limbé (17 h). Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la Can 2021.