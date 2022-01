Cote d'Ivoire/Cameroun: CAN 2021 - Les joueurs à suivre

Outre la bataille tactique, technique, physique et mentale que vont se livrer l'Algérie et la Côte d'Ivoire, ce duel de titans sera aussi celui des individualités. Les deux équipes en regorgent à profusion mais deux ou trois de part et d'autre pourraient faire la décision.

Chez les Éléphants, la force première de l'équipe repose sur sa puissance offensive avec trois buts inscrits en deux matches. Contre l'Algérie, Patrice Beaumelle peut compter sur l'efficacité retrouvée de Sébastien Haller. Bien qu'entré difficilement dans la compétition, l'attaquant de l'Ajax s'est bien ressaisi contre la Sierra Leone, en ouvrant son compteur but. Le déclic qu'il attendait pour passer à la vitesse supérieure. La présence de Sébastien Haller au niveau de la ligne offensive des Éléphants constituera un danger permanent pour la défense algérienne. Elle va la contraindre également à ne pas trop sortir de sa zone pour apporter le soutien à l'équipe en phase offensive. A côté de Sébastien Haller, Wilfried Zaha sera aussi redoutable.

Le joueur de Crystal Palace est visiblement dans une belle forme pour sa 3e Can avec les Éléphants de Côte d'Ivoire. Ses qualités de dribble à un contre un, ses accélérations et sa pointe de vitesse, sans oublier sa capacité à délivrer des passes décisives sont de réels atouts. Au niveau de la défense des Éléphants, le capitaine Serge Aurier sera indispensable pour livrer un gros duel avec Riyad Mahrez. L'expérience et surtout le mental du joueur de Villareal, dans une rencontre d'un tel niveau, seront déterminants.

Après les deux matches de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, le milieu de terrain ivoirien a besoin d'être remanié. Franck Kessié est encore loin de sa forme optimale. Le joueur du Milan Ac n'a surtout pas été bon en phase offensive. Souvent en position idéale, il n'a jamais pris la bonne décision.

Il manque surtout dans ce secteur un joueur qui puisse déclencher les offensives quand le trio d'attaque est bouclé. Jérémie Boga pourrait faire l'affaire de Beaumelle. S'il retrouve toutes ses capacités physiques, le joueur de Sassuolo serait l'homme idéal pour apporter la touche qui manque dans le jeu des Éléphants.

Au niveau des Fennecs, Djamel Belmadi va s'appuyer sur ses cadres qui ont encore du mal à élever leur niveau de jeu. Riyad Mahrez et Islam Slimani seront les fers de lance de la sélection algérienne. Leur entraîneur leur a ouvertement dit que ce sont eux qui devront montrer la voie contre la Côte d'Ivoire.

Djamel Belmadi mise sur ce duo qui a fait les beaux jours de Leicester dans la Premier league anglaise. Meilleur buteur encore en activité de la sélection algérienne, Islam Slimani avait débuté la rencontre face à la Guinée équatoriale sur le banc. Face à la Côte d'Ivoire, il sera dans le onze de départ pour travailler un peu plus avec Riyad Mahrez. L'attaquant de Manchester City, lui, n'est plus à présenter. C'est un joueur qui est capable d'illuminer à lui seul un match. Il faut surtout éviter de lui ouvrir des angles de frappe. Il a de la puissance dans sa patte gauche.

Sur le plan défensif et au niveau de la récupération, l'Algérie possède deux joueurs qui donnent satisfaction depuis le début du tournoi et desquels il faudra se méfier. Il s'agit du joueur de couloir Youcef Atal et du milieu récupérateur Ismael Bennacer. Deux joueurs vifs et surtout combatifs qui seront difficiles à mettre sous l'éteignoir.