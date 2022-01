Madagascar: Maroantsetra - Un jeune assassine sa compagne

Un homme, 18 ans, a été jeté en prison à Maroantsetra, hier, pour avoir tué sa compagne. Quelques maisons dont la sienne ont été incendiées par la famille de sa victime.

Crime affreux. Un jeune de 18 ans se trouve en détention préventive dans la maison centrale de Maroantsetra depuis hier pour le meurtre de sa petite amie. Le juge procédera à son instruction en prison. La procédure devait se dérouler ainsi pour préserver l'ordre public, a-t-on indiqué.

L'homicide a été commis dans la nuit du 14 au 15 janvier, à Nandrahanana, de la commune d'Ambanizana. Le bourreau s'est servi d'une machette pour découper la fille. Celle-ci est décédée sur le coup. Les circonstances sanguinaires de sa mort sont insupportables. Elle était méconnaissable.

La gendarmerie a été avisée des faits au lever du jour par le chef fokontany. Celui-ci, les villageois et le comité de sécurité locale ont capturé l'auteur. Ils l'ont immédiatement évacué en pirogue vers Maroantsetra.

Ayant appris les atrocités qu'a subies leur fille, des habitants du chef-lieu de la commune ont rejoint en masse les lieux du crime. Ils voulaient la tête du tueur qui était exfiltré à l'avance. Ils étaient alors mécontents de ne pas l'avoir trouvé.

Préjudice énorme

Ils ont, tout de suite, mis le feu à sa maison et à celle de son grand-père. Ils se sont ensuite tournés vers le chef fokontany. Ils ont incendié son habitation et celles de son adjoint, des agents de sécurité villageoise et du propriétaire de la pirogue. Pour terminer leurs actes assoiffés de vengeance, ils ont réduit en mille morceaux l'embarcation.

Il a fallu l'intervention de l'Organe mixte de conception (OMC) pour que la destruction des biens et l'incendie criminel s'arrêtent. Le préjudice était énorme. Les gens dont la partie en furie ont été sensibilisés et calmés. La situation est plus ou moins rétablie. La sécurisation a été renforcée de toute façon.

L'interrogatoire du présumé assassin a été accéléré. Il aurait pataugé dans ses explications. Il n'a pas non plus avoué le mobile de son forfait. Il s'est disculpé, prétextant qu'il était pris de transes au cours du meurtre.

Au terme de sa garde-à-vue, il a été directement conduit en prison, selon les consignes du procureur.