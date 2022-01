Madagascar: Région Diana - Vary Tsinjo inonde de nouveau le marché

Le riz importé "Vary tsinjo" envahit les marchés de la ville d'Antsiranana depuis quelques jours. Vendredi, un bateau transportant cinq cents tonnes de riz blanc a touché le port d'Antsiranana, et un autre est arrivé hier, avec trois cent soixante douze tonnes. La première cargaison a été dirigée vers les districts d'Ambilobe et d'AntsirananaI qui ont reçu chacun deux cent cinquante tonnes. Tandis que les deux cent vingt tonnes du deuxième arrivage sont également écoulés sur le marché du chef-lieu de la région Diana.

Tout est vendu à 2 100 ariary le kilo ou 600 ariary le kapoaka. Et force est de constater une légère baisse des prix depuis la fin de la semaine, si l'on se réfère à une autre catégorie de riz importé, le "Vary tsara", vendu à 700 ariary le kapoaka. Le "Vary Tsinjo" joue ainsi le rôle de tampon sur le marché car il sert à faire baisser le prix et à combler le gap de la production locale qui se raréfie actuellement. Au total, cinq grossistes locaux distribuent ces produits auprès des détaillants à 101 000 ariary le sac. Ces derniers s'organisent afin de les dispatcher équitablement. Selon les explications de Romuald Tagnina, di rec teu r région al de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, quatre à cinq cents sacs par jour sont à leur disposition. Il a rassuré qu'il n'y a pas de pénurie de riz dans la capitale du Nord.

"En plus de ce stock important déjà disponible, la préparation d'une cargaison de cinq mille tonnes prévue débarquer vendredi, est aussi en cours. De même, deux mille autres tonnes devraient débarquer la semaine prochaine, ravitaillement de la société SPM. De plus, une grande quantité sera attendue en février", annonce-t-il.

Jusqu'ici, le riz est le produit agricole emblématique de Madagascar. Il assure tant bien que mal la sécurité alimentaire nationale, et s'impose comme premier secteur économique du pays. Il contribue également au PIB, à augmenter le nombre d'emplois tout en véhiculant fortement les valeurs sociales et culturelles malgaches. Et produit stratégique, il assoit ou met en danger les régimes politiques successifs.