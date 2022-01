Afrique: CAN 2022 - suivez Mali - Mauritanie et Gambie - Tunisie en direct

C'est le dénouement dans le groupe F de la CAN 2022, ce 20 janvier à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France) avec Gambie-Tunisie et Mali-Mauritanie. Des Maliens, en route vers les huitièmes de finale, affrontent des Mauritaniens déjà éliminés, tandis que les Tunisiens tenteront d'arracher un billet pour le second tour de la compétition face aux Gambiens. Deux rencontres à suivre en direct sur rfi.fr.

Une rencontre à vivre en direct sur rfi.fr et avec nos envoyés spéciaux.