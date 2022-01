Maroc: Le pays préside le Conseil d'administration du Forum international des fonds souverains

Casablanca — Le fonds souverain marocain Ithmar Capital a été élu, à une large majorité, à la présidence du Conseil d'administration du Forum international des fonds souverains (IFSWF) lors de sa 13ème assemblée annuelle et ce, pour un mandat de 3 ans.

"Cette élection, une première pour un fonds souverain africain, est une nouvelle illustration du leadership du Royaume acquis grâce à la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", indique un communiqué de Ithmar Capital.

Le premier Conseil d'Administration de l'IFSWF présidé par Ithmar Capital s'est tenu ce jeudi 20 janvier par visioconférence, fait savoir le communiqué, précisant que les travaux et discussions ont essentiellement porté sur les chantiers stratégiques en cours, les plans pluriannuels et le programme de l'année 2022 du Forum.

Lors de son mandat, Ithmar Capital compte appuyer notamment les thématiques ayant trait à l'économie verte et de manière plus générale promouvoir le rôle de l'investissement comme levier d'accélération d'un développement durable et inclusif.

Et de noter que lors de la dernière assemblée annuelle, Ithmar Capital avait organisé un panel portant sur les défis et les opportunités d'investissement post-pandémie auxquels font face les pays d'Afrique et le rôle des investisseurs publics et privés plus, particulièrement les fonds souverains, pour une reprise résiliente et durable.

L'International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) est une organisation à but non lucratif créée en 2009 avec pour principales missions le renforcement de la collaboration entre les fonds et la promotion des meilleures pratiques d'investissement et de gouvernance. L'IFSWF comprend 40 fonds souverains membres dont les actifs sous gestion sont estimés à 4.600 milliards de dollars.

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d'investissement stratégique avec pour vocation première l'accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l'investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.

Relais stratégique entre les priorités nationales et l'investissement privé, Ithmar agit en tant que tiers de confiance et adopte une logique d'intervention long terme, confortant ainsi une position d'investisseur avisé et patient.