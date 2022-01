Maroc: La SMT certifiée Top Employer Maroc 2022 pour la 2è année consécutive

Casablanca — La Société Marocaine des Tabacs (SMT) a annoncé, jeudi, avoir été officiellement certifiée "Top Employer Maroc 2022", pour la deuxième année consécutive.

"Pour la deuxième année consécutive, la SMT a été officiellement certifiée Top Employer Maroc 2022 par le Top Employers Institute, un organisme international qui évalue depuis plus de 30 ans, les pratiques en matière de ressources humaines et de management, s'appuyant sur l'audit de près de 1.700 organisations présentes dans 120 pays", indique la SMT dans un communiqué.

Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques innovantes qui privilégient l'humain, précise la même source.

"En ces temps de pandémie et de crise sanitaire, la certification de la SMT en tant que Top Employer 2022 souligne encore plus fort l'attachement de l'entreprise à mettre l'humain au cœur de ses préoccupations, en améliorant son score global de plus de 16 points", affirme la SMT, notant que l'audit 2022 a permis de mettre en évidence l'évolution positive de la majorité des indicateurs "témoignant ainsi, de l'importance du capital humain dans la stratégie de l'entreprise".

"Le renouvellement de la certification Top Employer 2022 pour la deuxième année consécutive nous conforte dans notre vision d'allier performance et excellence des pratiques RH. Même en période de crise sanitaire, notre organisation a su trouver les réponses adéquates pour aller de l'avant continuant à mettre l'élément humain au cœur de ses préoccupations", a déclaré le Directeur Général de la SMT, Antoine Dutheil de la Rochère, cité dans le communiqué.

La certification Top Employer 2022 intervient suite à un audit approfondi de l'ensemble du processus de gestion des ressources humaines de la SMT, qui comptent parmi les meilleurs pratiques : rémunération, développement des compétences, santé et bien-être, développement des talents, gestion de carrières, inclusion économique.

Leader du secteur des tabacs au Maroc, la SMT est l'unique opérateur national du secteur à développer ses activités dans le cadre d'une chaîne de valeur intégrée incluant la fabrication et la commercialisation des produits de tabac à travers un réseau de 18.000 points de vente couvrant l'ensemble du Royaume.

La SMT est une filiale du groupe Imperial Brands PLC, entreprise cotée au classement FTSE 100, et qui compte plus de 35.000 collaborateurs à travers le monde.

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Le programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence.

Le programme Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l'enquête "HR Best Practices Survey". Cette enquête couvre 400 questions, réparties en 6 grands domaines RH et 20 thématiques.