Gabon: Les boîtes de sardines de marque "Belle Ville" impropres et interdites au pays

C'est à travers le communiqué de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC) publié ce mercredi 19 janvier que les populations ont été informées de l'interdiction et de la commercialisation et la consommation des boîtes de sardines de marque "Belle ville" sur l'étendue du territoire gabonais.

En effet, ce produit de première nécessité apparaît comme non consommable et impropre à la santé du consommateur. L'organisme par excellence de régulation en matière de consommation au Gabon invite donc les consommateurs et les commerçants à travers le numéro gratuit 8085, à signaler dans l'urgence, la présence de ce produit dangereux pour les consommateurs "les consommateurs doivent cesser de consommer ce produit et le rapporter".

Les conséquences liées à la consommation de ce produit sont inquiétantes dans l'organisme du consommateur comme le rappelle le communiqué de la DGCC. Cette boite de sardine possède un niveau d'azote largement supérieur à la limite donnée, dont 60mg sur 100 g de chair. Ce niveau d'azote élevé dégage un goût et une odeur inhabituelle.

Par conséquent, tout celà va entraîner des problèmes sur la santé humaine. Des douleurs abdominales, des diarrhées et vomissements.

Au risque de s'exposer à de lourdes sanctions. La DGCC recommande aux opérateurs économiques en possession de ce produit non seulement de le retirer à la vente mais aussi de l'apporter à la DGCC pour leur destruction.