Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Près de quarante étudiants congolais obtiennent la bourse du Brésil

L'ambassade du Brésil a organisé, le 20 janvier, une cérémonie de remise des lettres de présentation aux étudiants congolais bénéficiaires de la bourse scolaire dans ce pays.

Au total, trente-neuf jeunes étudiants congolais vont poursuivre leurs études dans les universités du Brésil dans différentes filières (médecine, information, comptabilité et autres), a dit l'ambassadeur du Brésil au Congo, Renatos S. Menezes, dans son discours prononcé en présence du directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Jean Omer Abolo, et de la conseillère des Affaires sociales et des œuvres universitaires, Zita Inko.

" Chers étudiants, au Brésil, vous serez face à un défi, celui d'aller vivre dans un pays étranger, de s'adapter à une culture étrangère et une langue étrangère différente de la vôtre, quoiqu'avec quelques points en commun. Il est nécessaire de faire preuve de courage et d'une grande volonté de découvrir de nouvelles réalités, d'acquérir de nouvelles connaissances, de grandir et d'avoir de meilleures opportunités dans la vie ", a déclaré le diplomate brésilien.

Accompagnés de leurs parents à la cérémonie de remise des lettres de présentation, les étudiants bénéficiaires de la bourse d'études ont remercié les gouvernements congolais et brésilien.

" Nous louons vivement l'initiative et remercions le gouvernement brésilien pour cette offre aux étudiants congolais que nous sommes. Nos remerciements aussi à l'endroit du gouvernement de la République du Congo pour avoir accepté de signer cet accord de coopération éducationnelle, culturelle et scientifique qui existe entre les deux pays ", a déclaré Prince Pangou, au nom de tous ses collègues.

" Sachons qu'en rentrant chez nous, après nos formations, nous serons comptés parmi les hauts cadres de notre pays et contribuerons à l'avancement et au développement du pays ", ont assuré les étudiants.

Rappelons que la bourse s'inscrit dans le cadre du programme dénommé PEC-G 2022 (Programme des étudiants-Convention de graduation) que le Brésil offre chaque année.