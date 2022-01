Congo-Brazzaville: Education - L'Unicef et Airtel Congo accompagnent le gouvernement dans la formation numérique

Les cadres venus des différents ministères impliqués dans la recherche des solutions aux problèmes liés à la qualité des enseignements ont pris part à un atelier de co-création organisé le 20 janvier à Brazzaville, dans le cadre du partenariat entre l'Unicef et Airtel au profit du système éducatif congolais.

L'atelier a eu pour but d'insuffler une très grande dynamique au système éducatif congolais, notamment en contribuant à poser les bases d'un système plus robuste, plus équitable et plus résilient face aux crises, et permettre aux élèves d'avoir une éducation de qualité.

" Ainsi, le gouvernement du Congo a entrepris la numérisation des enseignements et la création de diverses plateformes avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Je peux citer l'école à domicile, la Web RV nommée Ead-TV et j'en passe ", a rappelé la directrice de cabinet du ministre en charge de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Régine Tchicaya-Oboa.

" Aussi, le gouvernement du Congo se réjouit du partenariat opportun entre l'Unicef et la société Airtel Congo qui vient de booster notre système éducatif, à la recherche d'approches plus équitable et durables ", a-t-elle ajouté.

Intervenant à son tour, le représentant adjoint de l'Unicef en République du Congo, Andres Lopez, a rappelé aux participants les trois piliers qui sont un lien avec le mandat de l'Unicef et les priorités du gouvernement en matière de modernisation de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage.

Ainsi, dans ce cadre, a-t-il poursuivi, il faut réimaginer l'éducation au Congo, qui est en ligne avec les opportunités nées de la pandémie à covid-19, et permet de faire un bond qualitatif pour assurer un enseignement universel et de qualité, dont le numérique est un des moyens. Pour lui, l'opportunité d'identifier l'innovation dans l'apprentissage qui est une nouvelle manière d'atteindre les cibles du quatrième objectif de développement durable ne pourra être possible que dans le cadre des partenariats public-privé.

" Finalement, le numérique est un catalyseur de la diversification de l'économie et de l'accès aux connaissances. Son utilisation effective pourra contribuer à assurer un Congo 100% digital, y compris dans les écoles, à l'horizon 2030 ", a-t-il précisé.

Notons que ce partenariat entre l'Unicef et Airtel Congo implique treize pays de l'Afrique subsaharienne. Il durera cinq ans (à compter de ce mois de janvier) et repose sur trois piliers, à savoir la promotion de l'apprentissage numérique ; l'accès aux plateformes d'apprentissage ; et enfin, la connectivité à l'apprentissage numérique de qualité.

On peut aussi noter qu'une expérience pilote du " e-learning " (enseignement à distance), centrée sur le développement d'une plateforme de diffusion des ressources pédagogiques en ligne, est en cours de mise en œuvre par le ministère en charge de l'Enseignement préscolaire, dans le cadre du programme " Continuité pédagogique et résilience du système éducatif congolais " financé par le Partenariat mondial pour l'éducation, avec l'appui de l'Unicef et de l'Unesco.