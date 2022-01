Gambie: 8 chefs d'état vont honorer de par leur présence la cérémonie d'inauguration du Président Barrow

Le Président Adama Barrow prêtera serment aujourd'hui Mercredi en tant que Président de la République au Stade de l'Indépendance suite à sa victoire à l'élection présidentielle de Décembre avec 53% des voix.

Au moins huit chefs d'état venus du Nigeria, de la Guinée Bissau, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Ghana et du Liberia assisteront à la cérémonie d'inauguration.

Le Président-élu Adama Barrow, qui avait initialement promis de rester en fonction seulement pour une période de trois ans, a contesté la dernière élection présidentielle avec le chef de file de l'opposition et avocat de profession Ousainou Darboe ainsi que Mama Kandeh, Halifa Sallah, Ebrima Jammeh, et Essa Mbye Faal.

Mr Barrow a mis fin aux 22 ans de règne dictatorial du gouvernement de l'ancien Président Yahya Jammeh en obtenant plus de 45% des voix en Décembre 2016.

L'inauguration de Mr Barrow au poste de président de la République en 2017, mettant fin aux 22 ans de règne de Jammeh, avait créé beaucoup d'espoir pour l'avènement d'une nouvelle ère de respect et de considération pour la liberté de la presse en Gambie. Cependant, après cinq années de règne, les lois draconiennes contre la presse restent toujours en vigueur. Un projet de Nouvelle Constitution supposé affranchir les Gambiens de l'emprise des lois ignobles et abjectes inclues dans la Constitution de 1997 n'a pas reçu l'adhésion du Parlement malgré les millions dépensés.

Avec la hausse constante des prix des produits alimentaires de première consommation et de certains autres biens matériels, un certain nombre de personnes qui ont apporté leur soutien au Président lors de l'élection présidentielle ont exprimé leur désillusion face au coût élevé de la vie. Certains militants de l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC), un parti politique qui a apporté son soutien au président sortant, ont également exprimé leur désillusion sur les réseaux sociaux suite à l'arrestation et l'inculpation des anciens compagnons et gardes du corps de l'ancien Président Jammeh, qui ont récemment fait leur retour d'exil.

Le problème majeur du pays, et ce, après 57 années d'indépendance, est le manque d'eau et d'électricité, d'emplois pour les jeunes, d'infrastructures routières et sanitaires, d'un système éducatif de haut niveau et le coût élevé de la vie.

Selon le magazine Forbes, la Gambie est la dernière au monde sur la liste des pays propices aux affaires et aux investissements depuis 2019. Certains citoyens ont déploré cette situation et ont demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes en vue de remédier à cette situation déshonorante.

