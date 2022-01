Afrique: GROUPE E ET F - 3E JOURNEE - Jusqu'au bout de la nuit !

Troisième et dernière journée plus que décisive cet après-midi avec deux groupes où pas moins de sept sélections sont redevables d'un sursaut pour, à terme, passer en huitièmes.

Au sein du groupe E, l'Algérie, tenant du titre, joue sa peau et devra non seulement battre le leader ivoirien, mais aussi espérer une parité entre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Duel à distance donc entre trois formations qui entendent jouer leurs chances jusqu'au coup de sifflet final. Algériens, Sierra Léonais et Guinéens sont dans les starting-blocks et malheur au vaincu.

Aujourd'hui donc, les Fennecs devront se transcender face à des Eléphants coriaces et solides à souhait. Et après leur sortie de route contre la Guinée équatoriale, les Bounedjah, Blaïli, Mahrez & co devront sortir le grand jeu pour rester en vie dans cette édition où les surprises n'ont pas manqué jusque-là (élimination du Ghana entre autres).

Pour rester en vie

Dans le groupe F, si le match des extrêmes entre les Aigles du Mali et les Mourabitounes de Mauritanie ne revêt aucune importance, le choc entre la Tunisie et la surprenante formation de Gambie sera forcément attendu. Le perdant de ce match pourrait déchanter, alors qu'une parité pourrait laisser l'espoir d'une qualification en tant que meilleur 3e.

Le programme

(Groupe E) Sierra Leone-Guinée équatoriale, à Limbé à 18h00 sur beIN Sports 2

(Groupe E) Côte d'Ivoire-Algérie, à Douala à 18h00 sur beIN Sports 3

(Groupe F) Gambie-Tunisie, à Limbé à 20h00 sur beIN Sports 2

(Groupe F) Mali-Mauritanie, à Douala à 20h00 sur beIN Sports 3

Classement groupe E

1- Côte d'Ivoire 4 pts

2- Guinée Equatoriale 3 pts

3- Sierra Leone 2 pts

4- Algérie 1 pt

Classement groupe F

1- Mali 4 pts

2- Gambie 4 pts

3- Tunisie 3 pts