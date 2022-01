Tunisie: Première édition du festival international de cinéma Yasmine - Hammamet - Un best of panorama

Consacré aux films primés dans le monde entier, le festival international de cinéma Yasmine-Hammamet se tiendra du 4 au 11 juin 2022.

Le Festival international de cinéma Yasmine-Hammamet vient de faire une annonce officielle pour communiquer la date de sa première édition. Le festival est présidé par le cinéaste Mokhtar Ladjimi. Un festival de cinéma qui réunit les films primés ou sélectionnés dans des festivals importants et qui aura lieu à Hammamet, du 4 au 11 juin 2022. Dans son appellation anglaise, le festival porte le nom de Miff (Master international film festival).

"Le festival que nous proposons est un festival dont le profil manque, à mon sens, encore à l'esprit de la décentralisation. C'est un festival où il n'y aura pas de limites géographiques pour les films qui seront présentés. Il y aura aussi une section consacrée au Best of du cinéma tunisien.

Pour l'année 2022, celle du lancement de ce festival, j'ai opté pour un Best of panorama, c'est-à-dire le festival passera seulement les films primés ou sélectionnés dans des festivals importants pour garantir un minimum de qualité, et il sera focalisé essentiellement sur les master classes.

Ces master classes auront lieu avec les écoles du cinéma et des Beaux-Arts. Des cinéastes indépendants de niveau international viendront pour des master classes, animer le débat devant des professionnels et des étudiants. On choisira des cinéastes, dont les films ont porté le thème des dialogues entre les cultures. On va aussi tabler sur le volet culturel et touristique, et redorer le blason de la Tunisie après tous les déboires que nous avons eus. La place sera accordée aux jeunes, à travers une journée "Ciné- patrimoine" qui donnera la chance aux étudiants-réalisateurs de moins de 33 ans".

Comme soutien à ce nouveau festival, Mokhtar Ladjimi mentionne le ministère des Affaires culturelles, le ministère du Tourisme, le Cnci et l'Union européenne.