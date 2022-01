Afrique: CAN 2021 - La Mauritanie prend ses quartiers à Douala

Les Mourabitounes séjournent depuis lundi, 17 janvier à l'hôtel La Falaise Bonapriso. C'est à la faveur de la troisième journée des phases de poules dans le groupe F, qu'ils disputent ce soir contre le Mali au stade de Japoma.

Après Limbe, dans la région du Sud-Ouest, la sélection nationale de football de Mauritanie est à Douala, dans le Littoral. L'équipe arrivée dans la capitale économique lundi, 17 janvier, a pris ses quartiers à l'hôtel La Falaise Bonapriso, en plein cœur de la ville. Les Mourabitounes y séjournent à la faveur de la troisième journée des phases de poules dans la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football 2021 dans le groupe F. La Mauritanie affronte ce soir, le Mali au stade de Japoma. Depuis leur arrivée dans cet hôtel, les joueurs, les membres de l'encadrement technique et leur administration, disent y passer d'agréables moments. Ils espèrent recevoir le même traitement que la sélection nationale de Guinée Equatoriale, qui y a été hébergée pendant deux semaines.

Le Nzalang Nacional qui se trouve actuellement à Limbe pour y disputer son match de la troisième journée des phases de poules dans le groupe E, n'a enregistré aucun cas d'infection au Coronavirus dans son groupe. Le séjour de la Guinée Equatoriale a été marqué par sa victoire surprise sur l'Algérie (1-0), dimanche dernier au stade de Japoma à l'issue de la deuxième journée dans le groupe E. L'équipe l'a célébrée dans son quartier général, avec le personnel de l'hôtel qui lui a réservé un accueil des plus chaleureux. L'accueil et le séjour de la sélection nationale de Guinée Equatoriale à Douala, à la faveur de la Can 2021, contrastent avec des réalités vécues par des Camerounais ces derniers mois à Malabo. De leur hôtel jusqu'au stade, les poulains du sélectionneur Rodolfo Bodipo, ont eu à chaque sortie, le soutien des Doualais. La même chaleur est réservée aux Mourabitounes.

Situé à un kilomètre de l'aéroport international de Douala, l'hôtel La Falaise Bonapriso compte parmi les établissements hôteliers de la ville qui accueillent de grands évènements sportifs. Bien avant la Can 2021, l'hôtel a accueilli le Championnat d'Afrique des nations (Chan) de football 2020, qu'a abrité le Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Avec ses 148 chambres et appartements à l'esthétique sans précédent au Cameroun, l'Hôtel La Falaise Banapriso, a hébergé les officiels de la Confédération africaine de football (Caf), à la faveur de cet évènement. Depuis son ouverture officielle le 23 avril 2019, l'hôtel La Falaise Bonapriso a déjà abrité plus d'une centaine d'évènements nationaux et internationaux.