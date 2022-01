Congo-Brazzaville: Littérature - Les écrivains congolais invités à participer à une anthologie collective

Le collectif "Tombola ekolo" et les éditions MCN ont lancé, le 20 janvier, à Brazzaville un appel à texte devant servir à la publication d'une anthologie collective dans les mois à venir. L'appel à contribution s'adresse donc à tous les écrivains congolais.

C'est dans le but de promouvoir la littérature congolaise qui fait montre de l'affluence des talents tant révélés que voilés, que le collectif "Tombola ekolo" et les éditions MCN ont initié la publication d'une anthologie collective qui mettra en valeur deux genres majeurs : la poésie et la nouvelle. L'appel à contribution ainsi lancé dans le cadre de ce projet se destine à tous les auteurs congolais résidant au Congo, ayant déjà publié ou non et désirant partager leur passion des mots.

Le thème retenu pour cette publication est "Mémoires d'Afrique ". A en croire les organisateurs, le participant doit faire le choix entre les deux genres plébiscités pour ce concours. Pour ce qui est de la poésie, chaque auteur doit faire parvenir deux textes en vers ou en prose, caractérisés par l'originalité, les sonorités, le rythme, etc. Pour la nouvelle, il est demandé aux écrivains de produire un texte ayant une bonne trame en quatre pages maximum. Le récit doit être écrit en français et respecter les règles grammaticales essentielles.

Comme autres exigences édictées par les organisateurs figure le fait que les textes doivent comporter un titre, être justifiés et calibrés en Times new roman avec une police 12. Aussi les participants sont-ils appelés à produire, en sus de la copie, une petite biographie d'eux. " C'est une fierté pour les éditions MCN d'accompagner ce projet littéraire. Des écrivains, nous attendons des œuvres achevées, ne faisant pas l'objet d'une cession de droit et dont le participant en est intégralement l'auteur. collectif.tombolaekolo@gmail.com est l'adresse requise pour envoyer toutes contributions ", a fait savoir Malachie Cyrille Ngouloubi, responsable de la maison d'édition MCN.

Notons que toutes les informations liées à l'anthologie, de la sélection des textes à la publication seront diffusées sur la page Facebook, Collectif Tombola ekolo. Par ailleurs, les œuvres retenues feront l'objet d'une publication aux Editions MCN à compte d'éditeur sans cession de droit. Tous les auteurs sélectionnés recevront gratuitement chacun un exemplaire de l'anthologie en version papier.