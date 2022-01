Congo-Kinshasa: Kabila-Lumumba - L'Anadec se souvient du combat nationaliste et rend hommage

Les journées du 16 et du 17 janvier dédiées en mémoire des héros nationaux de la République Démocratique du Congo, Mzee Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba ont été commémorées avec un sentiment d'attachement, de patriotisme et de nationalisme au sein du parti politique Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Emergence du Congo (ANADEC), dans la ville-province de Kinshasa.

Réitérant leur attachement plus que jamais à l'idéologie de Lumumba, les hommes et femmes de l'Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Emergence du Congo (ANADEC) ont lancé un message fort au gouvernement Congolais concernant le rapatriement des reliques de Lumumba.

" Nous sommes là pour honorer notre héros national patrice Emery Lumumba, et nous demandons au gouvernement de s'activer pour que notre héros national repose en paix, que l'on nous ramène sa dent pour que nous la gardions ici dans cette terre, la terre de ses ancêtres. C'est pourquoi nous sommes venus, pour accompagner la famille et pour lancer notre message pour que le monde entier sache que l'ANADEC est derrière cette idée et poursuit toujours le combat de cet homme tué injustement " a déclaré Suzy Badjoko présidente nationale de ce parti politique.

En tant que parti socio-nationaliste, l'ANADEC s'aligne comme toujours dans la poursuite du combat de Mzee Kabila et Lumumba, rappelant la lutte contre l'impérialisme sous une autre forme d'auto-prise en charge dont la célèbre pensée "Prenez-vous en charge". "Dans notre parti, nous révisons ce combat pour que tout ce qui est de Lumumba ou Kabila Mzee ait une place dans nos choix. Ils sont nos Héros nos visionnaires donc l'ANADEC devrait marche selon le principe et la vision que Lumumba et Kabila nous ont laissés. Tout ce que nos Héros ont dit l'ANADEC va le mettre en pratique pour l'intérêt du peuple Congolais", a conclu Suzy Badjoko.