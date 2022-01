Congo-Kinshasa: A l'occasion de la remise de Bus Trans Academia - Sylvain Katombe soumet d'importantes doléances au Président Félix Tshisekedi

Comme annoncé par le ministère des transports, voies de communication et désenclavement, le premier lot de nouveaux cent bus du programme Trans Academia, a été officiellement mis à la disposition des étudiants congolais par le Président Félix Tshisekedi, mardi 18 janvier, à l'esplanade du palais du peuple, en présence de plusieurs personnalités du pays notamment, le ministre des transports, voies de communication et désenclavement, Cherubin OKENDE, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila.

Devant des telles personnalités, le représentant des étudiants congolais, Sylvain Katombe a saisi l'opportunité, au cours de son mot de circonstance, pour faire un plaidoyer au profit, d'une part, des étudiants, et des professeurs, d'autre part. Il a présenté plusieurs défis à relever en guise d'une bonne tenue de la nouvelle année académique qui a déjà commencé, mais fauchée par la grève du réseau de professeurs de la RDC. La problématique de réhabilitation de différents homes des universités et instituts supérieurs, de l'effectivité de la gratuité des supports ainsi que de l'instauration de la connexion wifi étaient soulevés par Sylvain Katombe.

"Excellence Monsieur le président de la République, s'agissant de la problématique dans les universités et instituts supérieurs, la première pierre posée par votre autorité dans certaines universités pour le lancement des travaux de réhabilitation des homes, de l'installation de la connexion wifi, de la gratuité des syllabus souffre aujourd'hui du mal de son exécution. Beaucoup d'établissements aujourd'hui n'ont pas accès à la connexion internet wifi, et même ceux qui en avaient, l'oligopole, cela n'a été qu'éphémère.Et Fort malheureusement, nous assistons depuis à un silence cadavérique de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications quant à ce sujet ", a fait savoir le représentant des étudiants au chef de l'Etat, avant de relever que la réhabilitation des homes à l'université de Kinshasa, a été faite de manière partielle. Alors qu'à l'université pédagogique nationale, il n'y aucun souffle de démarrage de travaux de réhabilitation.

Pour lui, cette situation constitue un véritable casse-tête pour les étudiants provenant des provinces ainsi que des pays limitrophes de la RDC. La finalisation des travaux de cette connexion wifi, d'après ses dires, permettrait d'une part, à l'étudiant congolais d'améliorer la recherche scientifique ainsi que la qualité d'apprentissage accès sur la maitrise des outils informatiques, et d'autre part, aux institutions supérieures d'acquérir avec rationalisation les nouveaux systèmes de formation, de numérisation intégralement dans ce secteur, mais également d'améliorer la qualité de l'enseignement ayant souffert depuis plusieurs années.

Dans l'objectif de sauver la nouvelle année, Sylvain Katombe a, par ailleurs, invité le chef de l'Etat à répondre à toutes les revendications des professeurs et des corps scientifiques des universités et instituts supérieurs, notamment : le problème salarial, le retard des payements ou manque de respect d'engagements pris par le gouvernement pour améliorer leur condition sociale.

En outre, tout en appelant ces différents condisciples à une gestion responsable de ces patrimoines, cet étudiant n'a pas hésité de remercier le chef de l'Etat, en passant par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que le ministre des transports, voies de communication et désenclavement, pour leur lutte pour l'amélioration du secteur de l'enseignement. Il sied de signaler que concernant la question des modalités d'accès à ces engins roulants, le service de communication du ministère des transports a indiqué que tout sera déterminé par le ministère de l'ESU à qui, selon ce dernier, a remis officiellement le monopole de la gestion quotidienne de ces bus.

Pour rappel, ce projet dénommé " trans-Academia " est l'œuvre du chef de l'Etat, Felix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci vient donner la réponse de la problématique des transports des étudiants congolais.