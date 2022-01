Congo-Kinshasa: En perspective des opérations électorales à venir - La CENI lance l'atelier de planification stratégique et opérationnelle

Après le séminaire d'imprégnation tenu à la fin de l'année 2021, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) vient tout juste de lancer, en perspective des opérations électorales à venir, un atelier de Planification stratégique et opérationnelle de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), en partenariat avec la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) dans le cadre du projet DEAI " DRC Electoral Integrity activities " financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

En effet, ces assises qui se tiennent dans la commune de la N'sele du mardi 18 au jeudi 20 janvier 2022, réunissent les cadres de la centrale électorale : tous les membres de la CENI, les conseillers des membres de la CENI, les membres du secrétariat exécutif national et provincial, tous les directeurs du secrétariat exécutif national, des conseillers techniques de la CENI aux côtés de leurs partenaires de l'USAID et de l'IFES conduit par son Directeur pays Sylla Moutanga. Parmi les résolutions attendues de cet atelier, il y a l'identification des forces et des faiblesses de la CENI, ses priorités stratégiques clés et concevoir des mesures concrètes pour répondre de manière efficace et réaliste à ces priorités.

"Il est toujours recommandé lorsque l'on s'approche des élections, surtout dans notre cas, à une année des scrutins, de se doter d'un plan stratégique qui doit accompagner les différents plans opérationnels. Cet exercice permet de ressortir la vision d'une organisation. Une fois réalisé, ce plan permettra à chacun de nous ici présent de regarder dans la même direction et d'avoir une idée claire et nette de ce que la CENI envisage d'entreprendre dans les jours à venir", a précisé Denis Kadima, Président de la CENI lors de la cérémonie d'ouverture dudit atelier.

Du côté de l'IFes, Sylla Moutanga n'a pas manqué de rappeler l'objectif général de cet atelier. "Je voudrais aussi rappeler à votre attention que si l'objectif général de cet atelier est d'amener l'Institution à se doter d'une vision et de valeurs claires par rapport à sa mission telle que définie par le cadre légal et institutionnel du pays, il vise aussi à recueillir l'adhésion des parties prenantes.

En tant qu'outil d'évaluation, la planification stratégique permettra à la CENI à évaluer sa performance et son efficacité pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des jalons dans plusieurs domaines. Cette vision doit passer par une revisite stratégique, et de collaboration interne et externe. Car, l'un des grands défis auxquels de nombreux pays africains font face est celui de l'organisation des élections démocratiques, libres, apaisées, inclusives et transparentes", a déclaré pour sa part Sylla Moutanga de l'IFES.

Cet atelier intervient un mois après le séminaire d'imprégnation qu'avait organisé la CENI qui s'était achevée avec une feuille de route devant permettre à cet organe délibérant de mener à bon port les prochaines joutes électorales.