Congo-Kinshasa: Cheval de Troie !

Dans la mythologie grecque, l'épisode du cheval de Troie est un événement décisif de la guerre de Troie. A l'initiative d'Ulysse, des guerriers grecs réussissent à pénétrer dans Troie, assiégée en vain depuis dix ans, en se cachant dans un grand cheval de bois, harnaché d'or, offert aux Troyens.

Cette ruse de guerre entraîne la chute de la ville et permet le dénouement de la guerre. En partant de ce cas de figure, nombreux, en tout cas ceux qui se sentent léser par le leadership du 1er Vice-président démissionnaire de l'Assemblée nationale, ils le considèrent en effet, comme un cheval de Troie dont la mission politique serait de fragiliser et désintégrer le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, l'empêchant ainsi de briguer un deuxième mandat.

Si les uns parlent de la mésentente entre les deux hommes, les autres abordent la théorie des forces occultes, des lobbyings internationaux qui tireraient les ficelles pour tétaniser davantage le pouvoir de Tshisekedi dont la gestion aura été caractérisée par la paupérisation de la population, "le chapelet de promesses non tenues, pas des perspectives d'une renaissance réelle du Congo et l'absence de vision".

Ces lobbyings estiment que l'homme est soit éclaboussé, soit instigateur de cette roublardise, de cette magouille autour des minerais, de ce vol et détournement des fonds qui font La Une d'actualité. Bref, dans le contexte d'aujourd'hui, l'on aura déshabillé Saint Pierre pour habiller Saint Paul tout en gardant la même carapace. Est-il mieux que Kabila ? D'aucuns s'interrogent. A présent, que faire de Kabund ? Le chasser du parti, il risquerait de devenir un peu plus dangereux.

Le gardé, il deviendra certainement comme un mouchard et cela sera vu comme une faiblesse dans le chef des autres membres du parti Udps. Maints analystes sont d'avis que le mieux serait de le faire partir. Aux dernières nouvelles, l'homme aura décidé de se rebiffer. Il joue maintenant aux caprices de ne plus déposer la démission. De ne rien formaliser. Même s'il ne démissionnait pas, le malaise qu'il aura créé peut le ronger, soit ronger les autres.

Il va sans dire que l'homme est en train d'être conjugué au passé. Après les présidents des groupes parlementaires et les députés de l'Udps, c'est le tour des élus provinciaux Udps de Kinshasa de désavouer leur Président a.i du parti. L'étau se resserre sur lui. Ces élus, à l'instar de députés nationaux membres de l'UDPS et alliés, réitèrent leur soutien au président Félix Tshisekedi et appellent, de ce fait, les élus nationaux membres de l'UDPS à engager la procédure de son remplacement.

Ce groupe fait remarquer que le comportement manifesté par Kabund, après l'incident survenu entre la garde républicaine et la police commise à sa résidence, est " délibérément posé d'une part dans le but de saper l'autorité du Chef de l'Etat dont il fait preuve d'aucun respect et, d'autre part, d'humilier le parti et ses millions de combattants ". Le cheval de Troie semble subir une attaque éclaire de tous les côtés.