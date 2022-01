Afrique: Après leur élimination - Les Black Stars débarquent à Accra sous tension

Pour la première fois depuis la Can 2006, les Black Stars du Ghana n'ont pas franchi l'étape du premier tour. André Ayew et ses coéquipiers ont terminé 4e du groupe C, après leur défaite contre les Comores. Au lendemain de cette contreperformance, les Black Stars ont regagné Accra hier aux premières heures (3h du matin).

Les joueurs évoluant au pays et le staff technique débarquent au pays en pleine tension. Les Ghanéens frustrés réclament des décisions. La tête de l'entraîneur Milovan Rajevac est réclamée. L'entraîneur serbe qui est à son deuxième passage à la tête des Black Stars après 2008 est tenu pour responsable de cet échec par de nombreux supporters des Black Stars. D'autres sont allés plus loin en demandant tout simplement aux autorités fédérales de dissoudre l'équipe et d'intégrer plusieurs joueurs locaux, qui connaissent mieux les réalités du continent.

La Fédération ghanéenne de football n'est également pas épargnée. Des rumeurs font état de ce qu'il y aurait eu des manipulations au niveau de la fédération dans la sélection des joueurs. Ce qu'a démenti formellement Kurt Okraku, le président de la Fédération ghanéenne de football.

" J'ai écouté beaucoup de commentaires sur les joueurs sélectionnés par l'entraîneur Milovan pour le tournoi et je me demande pourquoi il y a des plaintes. Chaque joueur sélectionné par l'entraîneur Milovan méritait d'être sélectionné et chacun d'eux a donné le meilleur de lui-même lors de ce tournoi. L'entraîneur Milovan et ses techniciens sélectionnent les joueurs et ils sont restés fidèles à cette philosophie et nous les avons soutenus tout au long. Personne ne sélectionne les joueurs pour l'entraîneur. Si un entraîneur a déjà géré le Ghana et a permis aux joueurs d'être sélectionnés pour lui, alors il ne mérite pas d'être l'entraîneur", a-t-il déclaré dans un entretien dans la presse ghanéenne.

Certains joueurs critiqués pour leurs contre-performances auraient également refusé de présenter leurs excuses au peuple ghanéen. Les prochains jours s'annoncent assez mouvementés chez les Black Stars après cette sortie prématurée de la compétition.

De notre envoyé spécial à Douala