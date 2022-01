Afrique: Côte d'Ivoire-Algérie - Le village CAN en ébullition après la victoire des Eéléphants

La nuit a été chaude et longue hier au village Can des Éléphants à Douala après la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Une soirée très électrique au cours de laquelle, les Ivoiriens et les Camerounais ont célébré la victoire des Pachydermes ivoiriens avec faste et dans une belle ambiance. Il y avait tellement de monde qu'il était difficile de se frayer un chemin à un moment donné.

La fête a commencé à 16h Gmt, à l'heure du coup d'envoi de la rencontre. Il n'y avait presque plus de place assise. Les retardataires ont été obligés de suivre la rencontre debout. Cent, deux cents ou trois cents personnes ? Difficile de donner un chiffre exact. Le mercure est monté à la 21e minute après l'ouverture du score par Franck Kessié.

Le moment choisi par les serveurs et autres vendeurs ambulants pour proposer leurs produits et leurs gadgets. C'était certainement le moment ou jamais de faire de bonnes affaires. Il y en a pour tous les goûts. La bière, les boissons gazeuses, les jus mais surtout l'attiéké et l'alloco au poisson. Plusieurs camerounais sympathisants des Éléphants de Côte d'Ivoire ont effectué nombreux le déplacement.

Parmi lesquels des autorités administratives et politiques de Douala. D'où la présence de plusieurs véhicules et agents des forces de l'ordre. Sur la pelouse, les Éléphants ont répondu également aux attentes en faisant exploser davantage de joie tous ceux qui n'ont pas pu se rendre au stade. Ils ont été rejoints quelque temps après par les supporters des Éléphants revenus du stade.

En tout cas, les Éléphants ont donné de la joie aux Ivoiriens et à leurs nombreux sympathisants au sein de la population camerounaise. Rendez-vous est pris pour le match des huitièmes de finale contre les Pharaons d'Égypte.

De notre envoyé spécial à Douala