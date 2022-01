Sénégal: Les élèves de l'école de cinéma Kourtrajmé de Ladj Ly, au travail

Au Sénégal, a été inaugurée en milieu de semaine, l'école Kourtrajmé de Dakar. Une école de cinéma gratuite, sans condition de diplôme. C'est la première en Afrique, et la troisième du genre, après celles lancées par le collectif à Montfermeil et Clichy-sous-bois-, en région parisienne-, et à Marseille.

Avec un an de retard, essentiellement lié au Covid, la première formation vient de débuter pour une promotion de 14 aspirants scénaristes sénégalais.

Parmi eux, Salimata Diémé, 28 ans. C'est un vieux rêve pour la jeune femme. Gestionnaire pour un opérateur téléphonique, elle a suspendu son contrat durant cinq mois pour suivre la formation en écriture de scénario. " Etant petite, j'aimais écrire ", nous explique t-elle. Ils travaillent sur l'écriture des dialogues, " On vient de voir comme on fait un dialogue... Ce n'est pas simple, en cinéma c'est différent ".

Ça a été le parcours du combattant, selon Ladj Ly, réalisateur du film à succès Les Misérables, mais pour son fondateur, les écoles Kourtrajmé ont fait leurs preuves. " Franchement concrètement, au moins 80 % de nos élèves sortent de la formation avec un projet concret. La plupart aujourd'hui travaillent pour des plateformes telles que Netflix, pour des sociétés de production, on a signé à peu près neuf longs-métrages... Donc l'idée c'est d'appliquer cette méthode dans toutes les écoles et donner la chance et l'opportunité à toutes ces personnes de s'exprimer, de raconter leurs propres histoires ".

Une deuxième formation, en réalisation, devrait débuter en juin, avec un accent particulier mis sur les séries. " Aujourd'hui, la série connaît un réel engouement au Sénégal, nous explique Toumani Sangaré, le directeur de l'école Kourtrajmé de Dakar, donc l'objectif c'est de pouvoir donner des débouchés professionnels à nos élèves. C'était important de pouvoir aussi leur offrir cette formation, qui a ses particularités ".

Les premières productions sont attendues en décembre. Et le collectif Kourtrajmé voit plus loin, avec des ouvertures d'écoles à Madrid, en Guadeloupe, et d'autres projets en Afrique francophone, notamment au Mali.