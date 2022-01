Afrique: Crise sanitaire dans le monde - 173 milliards de FCfa pour préparer la survenue des futures épidémies

La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) va recevoir 150 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates et 150 millions de dollars de Wellcome soit un total de 300 millions de dollars, soit 173 550 000 000 FCfa. Cet argent permettra de mener des recherches en vue de préparer la survenue d'autres épidémies dans le monde.

Selon un communiqué parvenu à la rédaction, le partenariat entre les trois institutions joue un rôle important dans la lutte contre les épidémies Le Ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal, Awa Marie Colle Seck fait savoir dans le communiqué que les partenariats mondiaux innovants font avancer la recherche et préviennent des épidémies. " Il est important de noter que ces investissements dans la technologie vaccinale, en particulier en Afrique, peuvent également contribuer à accélérer les progrès de lutte contre d'autres maladies, telles que le Vih/Sida, la tuberculose et le paludisme, qui continuent d'affecter les populations les plus vulnérables à travers le monde ", affirme-t-elle.

Pour le co-président de la Fondation Gates, cette donation renforce leur engagement à aider la Cepi à accélérer le développement de vaccins sûrs et efficaces contre les variants émergents et à se préparer à la prochaine pandémie. Le directeur de Wellcome Dr Jeremy Farrar milite pour des systèmes efficaces et prêts à riposter en cas de crise. Selon lui, ces systèmes doivent se baser sur une science bien établie lorsque des crises sanitaires se produisent.