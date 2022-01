Liberia: Deuil national de trois jours après un mouvement de foule meurtrier

Un deuil national de trois jours a été décrété par le président, George Weah, suite à la mort de 29 personnes au moins dans un mouvement de foule, la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 janvier. Cela s'est produit lors d'un rassemblement religieux, en périphérie de Monrovia.

Les fidèles étaient réunis sur un terrain de football, dans la banlieue de New Kru Town à l'est de la capitale, pour un rassemblement religieux chrétien de deux jours. Le rassemblement se faisait autour d'un prédicateur populaire, le pasteur Abraham Kromah. Selon des images diffusées sur les médias et les réseaux sociaux, l'événement a attiré une foule nombreuse.

Des médias locaux expliquent que des malfrats sont arrivés, à la sortie du rassemblement, pour dévaliser les fidèles. Un témoin, cité par l'AFP, raconte avoir vu des personnes armées de couteaux réclamer de l'argent et des téléphones, ce qui a provoqué un mouvement de panique. Les victimes, parmi lesquelles il y aurait une dizaine d'enfants, seraient mortes piétinées. Un témoin précise avoir vu de nombreux corps étendus sur le sol.

Ce n'est pas facile. Toute la communauté est secouée. Les gens sont en larmes. Car ils sont allés pour prier et maintenant ils sont en deuil. Il n'y avait pas de gardes de sécurité, et pas d'électricité. Donc tout se déroulait dans le noir. Ça a permis aux malfrats d'attaquer les gens. Il y a un mois, ils nous ont attaqué aussi, cette fois avec des armes, tuant les gens. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame arrive.

Un témoin du mouvement de foule mortel: "Toute la communauté est secouée"

Christina Okello

Selon la police, le bilan actuel est susceptible de s'alourdir, puisque certaines personnes se trouvent dans un état critique. Sur Twitter, le coordinateur résident des Nations unies au Liberia exprime sa tristesse et présente ses condoléances aux familles des victimes.

Le président s'est dit " affligé ". George Weah demande qu'une enquête exhaustive soit menée, pour savoir si des agissements criminels sont responsables, ou non, de ces événements. Ce jeudi soir, la police libérienne précise que cinq personnes ont été arrêtées.

L'accident a déclenché un débat sur les règles de sécurité lors des rassemblements... un débat légitime pour Ledgerhood Rennie, ministre de l'Information : " Le gouvernement va entrer en contact avec les familles des victimes. Pour l'instant, nous pouvons seulement leur dire que nous sommes désolés pour cet incident et que nous partageons leur chagrin et leur deuil. Il est encore trop tôt pour parler de l'indemnisation. Le président a demandé au comité national de gestion de catastrophes de se rendre sur place et de procéder à des évaluations. Le gouvernement fera de son mieux pour répondre aux besoins, quels qu'ils soient. "