Cote d'Ivoire: Développement socioéconomique/Le ministre Koffi N'Guessan - " Le FDFP est un dispositif très important... "

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan a effectué une visite, ce jeudi 20 janvier 2022, au Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp), sis à Abidjan-Treichville.

A cette occasion, il a transmis, aux dirigeants et aux travailleurs du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) sa vision. Le Fdfp, faut-il le rappeler, dans sa mission oriente, impulse et met en œuvre la politique de formation professionnelle continue et l'apprentissage en Côte d'Ivoire.

Selon le ministre Koffi N'Guessan, la seule chose qui l'affecte, c'est lorsqu'il rencontre une entreprise qui s'inquiète du niveau de ses employés. Et envisage de créer son centre de formation. " Ce n'est pas aux entreprises de faire la formation. Les entreprises en payant des taxes permettent à l'Etat de créer des structures pour améliorer la compétitivité des travailleurs. Et ce, de sorte que ces entreprises continuent d'être dynamique. " Je suis avec vous, on va relever le niveau de la formation ", a-t-il rassuré les responsables du Fdfp.

Présentant la vision du ministère, le directeur de cabinet au Ministère l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, a résumé les missions du ministère en deux points.

Dans sa vision, le ministère entend répondre au besoin du marché du travail, de l'économie en ressource humaine qualifiée. Et ce en vue de contribuer à la productivité, au relèvement de la compétence des performances des entreprises.

L'une des missions du ministère, dira-t-il, est de répondre au besoin en formation des populations pour leur insertion dans la vie active et favoriser leur promotion sur le plan professionnel.

A l'en croire, la vision qui a été pensée par le ministre Koffi N'Guessan est de repenser et de revaloriser l'enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage pour soutenir le développement socioéconomique. Et surtout contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire.

Pour cela, deux programmes sont mis à disposition. Il s'agit de l'école de la 2ème chance qui consiste à développer un programme de formation de masse qui absorbe un important stock de personnes non insérées professionnellement de manière durable. " Ce stock est estimé à 6 millions de jeunes qui sont à la recherche d'emploi stable ", a-t-il indiqué.

Le 2ème programme est l'académie des talents qui vise à améliorer l'accès, l'offre de formation et la couverture nationale du ministère de manière à répondre aux besoins de formation. Il s'agit des personnes qui vont dans des centres de formation pour acquérir des diplômes et accéder au marché de l'emploi.

Insistant sur la formation, le ministre Koffi N'Guessan a relevé que si des Etats de l'Afrique du nord et de l'Afrique Australe se sont détaché pour amorcer un développement, c'est grâce aux entreprises et à la qualité du capital humain. " On a besoin d'entreprises dynamiques. Et pour cela, il faut des ouvriers dynamiques, des techniciens supérieurs qualifiés, talentueux. En somme, il faut former le personnel. Il ne faut pas se tourner les pouces. On ne vient pas au travail, On vient pour travailler ", a insisté le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

A noter que Mme Françoise Vallet, présidente du Conseil de gestion par intérim du Fdfp et M. Kationan Koné, le Secrétaire général par intérim ont dirigé la visite guidée qui a permis au ministre de parcourir toute les directions du fonds.