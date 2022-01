Afrique: Hamari Traore (Mali) - Elu Homme du match " C'est grâce au collectif "

interview

Désigné Homme du match après la victoire (2-0) du Mali face à la Mauritanie, Hamari Traore a dit ce qui l'a motivé à fournir cette prestation. C'est tout un travail de groupe a fait savoir le Reimois devant les journalistes.

Journaliste - Vous terminez en tête de votre groupe et tu rentres avec le trophée du Homme de match, qu'est-ce que cela représente pour toi ?

ça représente beaucoup et il faut savoir que c'est l'état d'esprit du groupe. Si j'ai ce trophée c'est grâce aussi au collectif.

Journaliste - Et la suite pour votre équipe ?

La suite, on a fini premier et on va essayer de se reposer et le prochain objectif, parce qu'on a déjà franchi le premier objectif c'est de finir premier et c'est atteint et on est qualifié pour les huitièmes de finales.

Journaliste - Quel est votre sentiment après être élu Homme du match ?

Mon sentiment c'est un plaisir. Quand vous ne jouez pas et le coach décide de vous faire jouer et directement vous êtes Homme du match, c'est une équipe collective du Mali, vous n'avez que de jeunes dans cette équipe, on a un bon état d'esprit. Aujourd'hui je suis très content du coaching, je suis titulaire et ça a payé avec le trophée du Homme du match

Journaliste - Vous n'avez pas joué cette saison, vous jouez à Reims et en toute honnêteté c'est votre match en sélection, est ce que c'est cette pression qui vous a transcendé, c'est quoi votre objectif personnel ?

Pas forcement, quand vous faites une saison avec son club et c'est des discussions et vous ne jouez pas et quand le coach ou le staff vous fait confiance et vous appelle, je suis là pour défendre, c'est une motivation.