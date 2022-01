Algérie: Communication - Jeter les bases d'une presse professionnelle, priorité du secteur

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé, jeudi, que la priorité actuelle de son secteur était d'asseoir les bases pour parvenir à une presse professionnelle, réitérant "l'engagement permanent" du ministère à assurer la continuité et la stabilité de tous les médias.

S'exprimant lors d'une réunion de coordination tenue au siège du ministère avec les responsables et les représentants des chaînes télévisées privées accréditées en Algérie, M. Bouslimani a précisé que cette rencontre "s'inscrit dans le cadre de la série des réunions de coordination avec les des différents médias et a porté sur l'écoute des différentes préoccupations et propositions des représentants de ces chaînes", selon un communiqué du ministère.

Les représentants des chaînes télévisées ont, quant à eux, exprimé "leur volonté à se tenir, par conviction, aux côtés des choix nationaux et des grandes orientations politiques algériennes, vu que l'Algérie est une ligne rouge où se rencontrent toutes les tendances et se croisent les médias public et privé".