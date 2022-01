Algérie: Covid - Evaluation de la situation sanitaire pour des décisions adaptées

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé jeudi les chefs des établissements relevant du secteur à procéder à une évaluation précise et exhaustive de la situation sanitaire au sein des établissements universitaires en vue de prendre une décision adaptée à la situation dans chaque établissement en décrétant la suspension des cours, le changement du mode d'enseignement, ou le report des examens, selon un communiqué du ministère.

Dans une note adressée aux chefs des établissements d'enseignement supérieur et au directeur général de l'Office national des œuvres universitaires (ONOU), le ministère a invité la "cellule locale chargée du suivi de l'année universitaire 2021-2022 à tenir une réunion sous la présidence du recteur de l'établissement universitaire, des directeurs des œuvres universitaires, et des représentants des partenaires sociaux en vue de procéder à une évaluation précise et exhaustive de la situation sanitaire dans l'établissement universitaire, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions annoncées lors de la réunion extraordinaire tenue mercredi sous la présidence du président de la République et consacrée à l'évaluation de la situation épidémiologique dans le pays", indique le communiqué.

Il s'agit, entre autres, "d'informer les étudiants sur tous les moyens de publication et de communication disponibles, et de les rassurer quant à la reprogrammation des examens au profit des étudiants qui ne peuvent pas les passer du fait de leur contamination par le Covid-19, et ce conformément aux mesures réglementaires prises par l'administration universitaire compétente".

Ces mesures portent également sur "le report d'organisation de tous les rassemblements telles les réunions, les séminaires et les rencontres, au sein des établissements universitaires et de recherche et des établissements d'œuvres universitaires, et l'obligation de respecter les mesures de prévention sanitaire dans l'enceinte universitaire, y compris l'accès aux différentes structures, notamment l'obligation du port des masques par les professeurs, les étudiants, les travailleurs et autres, la désinfection régulière des espaces et des structures, et l'aération à l'intérieur des salles et des structures".

médiatiques et de communication disponibles, tout en maintenant le fonctionnement normal des instances scientifiques, pédagogiques et administratives de l'établissement universitaire, afin de préserver les intérêts des étudiants et des professeurs, dont le travail doit respecter les mesures de prévention comme la distanciation, le port du masque, la désinfection et autres".

Le ministère a en outre invité les chefs des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au directeur général de l'ONOU de l'informer en temps réel de toutes les mesures qui pourraient être prises après l'évaluation ainsi que des conclusions des réunions tenues avec la cellule de suivi, appelant à ce propos à l'élaboration d'un bilan quotidien des cas suspects de Covid-19 au sein de la communauté universitaire via la plateforme suivante :