Afrique: TBC-Africa-USA ouvre ses portes au Togo, l'Anglais communicationnel ne sera plus un secret pour les Togolais !

Le Cabinet TBC-Africa-USA rapproche ses offres et services des Togolais. Et par quel moyen ? C'est la grande interrogation que d'aucuns peuvent formuler à la lecture du titre de cet article. Tenez-vous bien car ce cabinet de formation en langues et de développement professionnel, déjà installé au Bénin voisin et qui a fait ses preuves en apportant aussi bien aux Béninois qu'aux Togolais en déplacement au pays de Patrice Talon, en matière de formation en Anglais communicationnel spécialisé, a décidé d'ouvrir également ses portes à Lomé.

Et pourquoi une telle implantation au Togo et précisément au quartier Agoè Assiyéyé, sur la rue derrière la station d'essence Yatt & Co, juste après la pharmacie 'Main de Dieu' ? La réponse est bien simple, c'est pour répondre aux sollicitations de certains de ses anciens pensionnaires togolais au Bénin voisin qui ont souhaité que le cabinet s'installe également dans le pays.

" Nous avons décidé de nous installer au Togo parce que nous avons constaté que parmi plusieurs personnes déjà formées par nous, pas mal d'étudiants viennent du Togo dans le cadre de leur formation en Master et Doctorat au Bénin. Beaucoup ont souhaité que TBC puisse s'installer au Togo afin d'accompagner les étudiants et les professionnels pour profiter des opportunités qu'offre la langue anglaise ", soutient-on TBC Africa-USA, branche Togo.

En terme d'offres et services, il est à noter que ce centre se propose d'apprendre à communiquer en Anglais, en 3 mois d'études et à moindre frais aux apprenants. Et il ne s'arrête pas là. Puisque, TBC Africa-USA, en s'implantant au Togo offre outre l'anglais communicationnel spécialisé, TOEFL, IELTS et TOEIC, TBC d'autres services. En effet, outre le cadre d'apprentissage, un laboratoire de langue bien équipé et des salles pour accueillir confortablement les étudiants, il s'illustre également dans l'aide à décrocher une bourse d'étude aux Togolais qui ont en projet d'aller étudier à l'extérieur. Aussi retrouve-t-on dans les offres de TBC, la traduction des documents et l'interprétation bilingue des conférences, des séjours linguistiques au Ghana et des cours en ligne.

Les services et offres de TBC Africa-USA, ainsi dévoilés, il ne reste plus qu'à y faire un tour mais cette fois-ci dans son cadre sur le sol togolais pour bénéficier comme des centaines de Togolais qui n'avaient pas autrefois hésité à faire le déplacement au pays des Ecureuils, des offres et services de ce cabinet.

Pour information, au Bénin voisin, la crédibilité de TBC Africa-USA, ont amené des institutions publiques comme privées, dont les deux plus grandes universités publiques du pays, à signer des accords-cadres en vue d'une bonne coopération. Pourquoi ne pas s'attendre à une telle évidence au Togo ?