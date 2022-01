Cote d'Ivoire: Journée de réflexion - La mobilisation, la sécurisation et la gestion des ressources au centre des échanges des acteurs de l'eau

Le Ministre de l'hydraulique Laurent Tchagba a présidé, le mardi 18 janvier 2022, la journée de réflexion organisée par la Sodeci à Movenpick Hôtel Abidjan-plateau sur le thème "Sécurisation de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau pour l'approvisionnement en eau potable des populations."

Plusieurs experts du secteur de l'eau potable venus du Ministère de l'Hydraulique, de l'Onep, de l'Université Nangui Abrogoua et de la Sodeci ont animé différentes communications en rapport avec le thème.

Ces experts ont ainsi abordé la situation des ressources en eau en Côte d'Ivoire, les projets en cours et le plan d'actions 2022 ainsi que l'état des lieux de l'approvisionnement en eau potable des localités du Patrimoine Affermé.

Ils ont ainsi évoqué les principaux investissements initiés par le Ministère de l'Hydraulique dans le cadre de la mobilisation des ressources en eau et les mesures d'anticipation des crises potentielles.

Il faut noter qu'en conclusion, il a été retenu que l'approvisionnement en eau potable des populations est de plus en plus perturbée par l'impact du changement climatique et par les activités anthropiques.

Et pour y faire face, la mobilisation, la sécurisation et la gestion des ressources en eau doivent être l'affaire de tous les acteurs et de tous les ministères qui exploitent cette ressource .

Il a été préconisé une mise en œuvre de la gestion intégrée des Ressources en eau dans le cadre d'un encrage institutionnel approprié.

Le Ministre Laurent Tchagba a félicité la Sodeci pour l'organisation de cet atelier en lui rappelant le rôle essentiel qu'elle doit jouer pour relever le défi de desserte 24h/24h.