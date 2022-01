Cote d'Ivoire: Postes de contrôle juxtaposés de Laléraba et Zégoua - Africa 50 s'imprègne de l'expérience de Scanning Systems

Le Fonds Africa 50 - chargé de mobiliser les financements pour combler le déficit d'infrastructures sur le continent - est allé s'imprégner les 17 et 18 janvier, de l'état d'avancement des travaux de réalisation des postes de contrôle juxtaposés (Pcj) de Laléraba et Zégoua. La visite des deux sites s'est faite en compagnie des responsables de Scanning Systems, l'opérateur chargé - par l'Uemoa qui est l'autorité concédant - de la mise en œuvre du projet.

Au terme de la visite, Kader Hassane, directeur général d'Africa 50, a dit son satisfécit de la qualité des travaux. " Nous sommes satisfait du déroulement des travaux. Mais nous sommes satisfait de la sommes d'expérience accumulée dans cette partie du continent grâce à ce projet ", a-t-il déclaré. Kader Hassane a surtout salué le niveau d'appropriation du projet par les populations riveraines et le niveau d'implication et d'engagement des autorités locale. " Nous saluons la symbiose et la parfaite collaboration entre l'opérateur technique en charge du projet ", s'est-il réjoui.

Pour sa part, Wilfrid Flottes de Pouzols, Dga de Scanning Systems a indiqué que le chantier fait l'objet d'un suivi minutieux de la part des équipes en charge de sa réalisation. Il n'a pas manqué de dire sa satisfaction de l'état d'avancement des travaux qui sont tout de même " à leur tout début ". Wilfrid Flottes de Pouzols, Dga a réitéré la gratitude de son entreprise à l'endroit des populations et des autorités locales pour leur accompagnement du projet.

Outre Kader Hassane, chef de délégation pour Africa 50, ont pris part à la visite Cheickh Diedhiou, directeur en charge de l'environnement et de la gouvernance, puis Amadou Cissé, chargé des investissements. Du côté de Scanning Systems, Wilfrid Flottes de Pouzols était accompagné de Jonas Lago, conseiller chargé des relations publiques, de Saran Diane Rabet, directrice de la stratégie et du développement et de Barthélémy Yao, directeur technique.

Africa50 est une plateforme d'investissement créée par des gouvernements africains et la Banque africaine de développement pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Elle a pour mission de mobiliser des financements des secteurs public et privé, de faciliter le développement de projets et d'investir dans les infrastructures sur le continent. Africa50 privilégie les projets de moyenne et grande envergure ayant un fort impact sur le développement de l'Afrique tout un proposant un rendement attractif aux investisseurs.