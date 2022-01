Burkina Faso: Réconciliation nationale - Les 119 membres du Conseil national installés

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a officiellement installé, le jeudi 20 janvier 2022, au palais de Kosyam, à Ouagadougou, les 119 membres du Conseil national d'orientation et de suivi (CNOS) de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale.

Le processus de la réconciliation nationale est en train de prendre corps au Burkina Faso. Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré a officiellement installé les membres du Conseil national d'orientation et de suivi (CNOS) de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, le jeudi 20 janvier 2022, à Ouagadougou. Au nombre de 119, les membres ont été nommés le 17 novembre 2021 en conseil des ministres. Le CNOS est dirigé par un bureau, présidé par le Premier ministre, Lassina Zerbo, 5 Vice-présidents et un rapporteur général en la personne du ministre d'Etat, chargé de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Les membres sont, entre autres, composés de ministres, de représentants de la majorité au pouvoir (10), de l'opposition politique (10), de leaders de toutes les confessions religieuses, de membres de la société civile et de représentants de la chefferie coutumière. Selon la secrétaire générale du gouvernement, Nana Fatoumata Benon / Yatassaye, le CNOS est un organe chargé de suivre la politique du gouvernement en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale.

Sa mission est d'orienter la politique nationale de réconciliation notamment les instruments de pilotage du processus de la réconciliation nationale, a-t-elle confié. Il s'agit de la Stratégie nationale de cohésion sociale (SNCS), la Stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent (SNPREV), la Stratégie nationale de réconciliation et le pacte du vivre ensemble (SNRPVE). Pour le président du Faso, en dépit des efforts antérieurs, les besoins de réconciliation nationale demeurent une préoccupation au Burkina. C'est pourquoi, il a indiqué que l'installation des membres du CNOS marque un tournant décisif dans l'engagement pour la réconciliation nationale et la cohésion entre les filles et fils du Faso. Le chef de l'Etat a aussi salué la démarche participative qui a permis la composition plurielle du conseil national d'orientation et de suivi.

" L'expérience et l'engagement des hommes et des femmes impliqués me rassurent que leur contribution au processus de réconciliation sera riche et pertinente ", s'est-il réjoui. Roch Marc Christian Kaboré, a, en outre, relevé que cette démarche participative permettra d'atteindre la tenue prochaine du Forum national de la réconciliation. A son avis, le processus de réconciliation est un rendez-vous historique pour les Burkinabè, d'examiner avec franchise toutes les questions de réconciliation, de s'entendre sur les solutions proposées afin de construire un nouvel avenir. " La réconciliation que nous voulons pour notre pays, doit être véritable, sincère et profonde ", a-t-il insisté. Le président du Faso a par ailleurs appelé à l'adhésion de tous les Burkinabè pour la réussite du processus.