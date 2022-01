Afrique: CAN 2021 - La stat terrible de la Mauritanie quitte la compétition avec 0 point, 0 but marqué et 7 encaissés

Bilan catastrophique pour les Mourabitounes de la Mauritanie lors de la phase de groupe de la CAN 2021 qui vient de s'achever.

Avec trois défaites en trois matches, les Mourabitounes ont réalisé un premier tour de la CAN 2021 catastrophique. Eliminée dès la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Mauritanie a pêché offensivement tout comme défensivement. Les Mourabitounes quittent donc la compétition sans aucun point et aucun but marqué. Et si les hommes de Didier Gomes Da Rosa ont connu une telle désillusion, c'est notamment en raison de ses difficultés en attaque. En témoigne cette statistique.

En effet, les Mourabitounes n'ont réussi à comptabiliser aucun point en trois matches disputés. Pis, l'équipe nationale mauritanienne n'a pas réussi à inscrire le moindre but en plus de 270 minutes (3 matches disputés). Au contraire, les hommes de Didier Gomes Da Rosa ont en fait encaissé 7 buts en trois rencontres (1 contre la Gambie, 4 contre la Tunisie et 2 contre le Mali).