Afrique: Dernière journée du groupe E - La Côte d'Ivoire sans pitié face à l'Algérie

Les Pachydermes ivoiriens sont vraiment rancuniers. Ils ont chassé les Fennecs d'Algérie de la Can Camerounaise, sans ménagement, le jeudi 20 janvier, à Japoma. En match comptant pour la dernière journée du groupe E à Douala, la Côte d'Ivoire a battu l'Algérie (3-1).

Par cette victoire arrachée avec panache dans un stade Japoma qui n'a pas du tout boudé son plaisir, les Éléphants classés parmi les outsiders prouvent qu'ils méritent plus que cette étiquette. Ils revendiquent désormais le maillot de favori de cette 33e coupe d'Afrique des nations. "Nous avions un contentieux avec l'Algérie, parce que l'édition précédente en Égypte, elle nous avait sortis et on n'a pas digéré. Aujourd'hui, on a eu la possibilité de la faire sortir et on l'a fait", a réagi à chaud Franck Kessié, après le match.

Le milieu de terrain de l'Ac Milan a été l'un de principaux bourreaux de l'adversaire. Ce qui lui a valu le trophée de " Homme du match ", décerné par la Caf.

La Côte d'Ivoire est heureuse. Et elle ne cache pas sa joie. A Japoma, les supporters du Comité national des supporters des Éléphants (Cnse) auxquels s'étaient joints des milliers de Camerounais visiblement amoureux de la Côte d'Ivoire n'ont pas boudé leur plaisir. Ce match était annoncé, en effet, comme la finale du groupe E.

Une confrontation entre de belles équipes. Et la plupart des pronostics, bien que cette équipe algérienne soit tétanisée depuis le début de la Can au Cameroun, étaient en faveur des Fennecs. C'était une question d'honneur !

Cette fois, les Ivoiriens ne se sont pas loupés. La Côte d'Ivoire a dominé l'Algérie de la tête aux pieds, avant de l'emporter grâce à des buts signés Franck Kessié (22e), Ibrahim Sangaré (39e) et Nicolas Pépé (54e). Sebastien Haller, lui, a vu son magnifique but de la tête refusé pour une position de hors-jeu (94e). Entre-temps, Bendebka avait réduit le score pour l'Algérie (73e).

Les Fennecs avaient pourtant montré de très bonnes dispositions à l'entame du match. Djamel Belmadi avait sorti l'artillerie lourde pour son 4-2-3-1 avec un trio Mahrez-Belaïli-Benrahma derrière Bounedjah. En face, Patrice Beaumelle avait opposé un 4-3-3 avec Pépé, Haller et Gradel aux avant-postes.

Les Algériens avaient même obtenu un premier coup franc plein axe dès les premières minutes de la rencontre. Riyad Mahrez tente sa chance, mais le ballon est repoussé par le mur ivoirien (3e). La première véritable occasion nette des Fennecs.

Pendant ce temps, auteur d'une bonne récupération et d'un joli numéro sur le flanc gauche, Ghislain Konan pénétrait dans la surface, avant de trouver Nicolas Pépé au point de pénalty. Ce dernier reprend en première intention, mais son tir passe au-dessus des cages de Raïs M'Bolhi (8e). Les champions sortants pouvaient souffler.

Quelques instants plus tard, Nicolas Pépé signait la première frappe cadrée de ce choc, bien captée par le portier algérien (18e). Ismaël Bennacer réplique et trouve le poteau ivoirien sur corner (21e). Mais sur l'action qui suit, c'est la Côte d'Ivoire qui a débloqué son compteur.

Au terme d'un excellent mouvement collectif, Max-Alain Gradel lance l'intenable Nicolas Pépé sur le côté droit dans la surface de réparation. L'attaquant d'Arsenal fixe Abdelkader Bedrane avant de décaler Franck Kessié en retrait, qui propulse le cuir au fond des filets (22e, 1-0).

Complètement sonnés, les Algériens étaient devenus quasiment spectateurs. Seul Youssef Belaïli tente un pointu, qui termine sa course dans les mains de Bara Ali (45e).

On croyait les Algériens revenir en force après la pause, que nenni. C'est encore les Ivoiriens qui poursuivaient leur festival offensif en se créant de multiples occasions de but. Max-Alain Gradel (47e), Serge Aurier (50e) ou Nicolas Pépé (51e). Finalement les Éléphants ont fini par porter le coup de grâce.

Après une bonne récupération au milieu de terrain, Sébastien Haller décale Nicolas Pépé sur le côté droit. L'attaquant des Gunners entre dans la surface de réparation et enrhume son vis-à-vis avant d'enrouler du gauche (54e).

Quelques instants plus tard, les Algériens poussent un ouf de soulagement. Ils obtiennent un penalty après une faute dans la surface de réparation sur Youcef Bellaïli (58e). Riyad Mahrez se présente alors face à Badra Ali Sangaré pour le tirer, mais l'attaquant de Manchester City envoie le ballon sur le poteau (60e). C'est sur coup-franc que les Algériens avaient réduit la marque.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL