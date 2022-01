Maroc: Chambre des Conseillers - Election des membres du groupe thématique chargé de la préparation de la session annuelle d'évaluation des politiques publiques

Rabat — Le Président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, a présidé, mardi, une séance consacrée à l'élection des membres du bureau du groupe thématique temporaire chargé de préparer la session annuelle d'évaluation des politiques publiques sous le thème "politiques publiques relatives à la jeunesse".

Selon un communiqué de la Chambre des Conseillers, reçu jeudi par la MAP, une réunion a été tenue à cet effet conformément au deuxième paragraphe du chapitre 101 de la Constitution et aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre.

Cette réunion a été l'occasion d'élire les membres du bureau, à savoir, MM. Abed Badel, président du groupe au nom du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khalid Bernichi, premier vice-président au nom du groupe Authenticité et Modernité, Mohamed Zidouh, deuxième vice-président au nom du groupe istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme et Younes Mellal, en qualité de rapporteur au nom du groupe haraki, ajoute le communiqué.

Ce groupe thématique est composé de quinze membres représentant tous les groupes et groupements au sein de la Chambre des conseillers selon la représentation proportionnelle.

Le groupe œuvrera, conformément aux dispositions des statuts de la Chambre, à l'élaboration d'une méthodologie et d'un programme de travail, suivi de la transmission d'un mémorandum au bureau de la Chambre sur la politique publique objet de l'évaluation, lequel document comprend des sujets proposant des demandes à adresser aux institutions constitutionnelles concernées, afin d'exprimer leur avis ou préparer des études et des investigations de terrain, demander des informations et des données au gouvernement, et de déterminer les axes sur lesquels des réunions devraient être tenues avec les gestionnaires et exécutants de la politique publique objet de l'évaluation.

Et de souligner que le groupe se servira de ces démarches pour réaliser un rapport d'évaluation comprenant des recommandations à soumettre au gouvernement et au Parlement afin de modifier et d'améliorer la politique publique relative à la jeunesse et des mesures de suivi pour sa mise en œuvre, dans l'optique de la présentation du rapport et de sa discussion en session plénière lors de la prochaine session d'avril.