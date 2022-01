Algérie: CAN 2021 - Le Président Tebboune assure la sélection nationale de son soutien

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a assuré l'équipe algérienne de football de son soutien, nonobstant son élimination jeudi dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 qui se tient au Cameroun, exprimant ses encouragements aux Verts pour leurs prochaines rencontres.

"Une défaite sert, souvent, de leçon et constitue un motif qui catalyse l'enthousiasme et la volonté des personnes déterminées et ambitieuses de se surpasser et de faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes...Ne baissez pas les bras...Persévérez, croyez en vos capacités et allez au bout de vos ambitions...Nous vous assurons de notre soutien et prions Dieu de guider vos pas lors de vos prochaines rencontres', a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.

Tenants du titre, les Verts ont trébuché, jeudi, face à la Côte d'Ivoire (3-1) à Douala, quittant ainsi la compétition dès le premier tour.