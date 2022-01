Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Les candidatures pour le programme TEF 2022 ouvertes

La Fondation Tony Elumelu (TEF) à récemment ouvert les candidatures pour son programme de formation de l'année 2022 destiné aux entrepreneurs africains. La date limite des candidatures est fixée à fin mars.

Ouvert aux entrepreneurs de toute l'Afrique, le programme d'entrepreneuriat de la TEF concerne les nouvelles start-up et jeunes entreprises existantes, opérant dans n'importe quel secteur. C'est une formation qui vise à créer, à terme, des millions d'emplois en Afrique pour des revenus annuels d'au moins dix milliards de dollars.

Les entrepreneurs africains ayant des idées commerciales ou des entreprises existantes de moins de cinq ans sont encouragés à postuler. Aussi, ils doivent être âgés d'au moins 18 ans. Ceux retenus bénéficieront d'une formation de douze semaines en gestion d'entreprise. Le contenu de la formation est conçu pour soutenir les jeunes entrepreneurs tout au long de leur parcours professionnel, en mettant l'accent sur la réussite de l'exécution de leurs plans d'affaires et de leurs idées.

Selon la fondation, son programme de formation d'entrepreneuriat reste l'une des plus grandes réponses du secteur privé pour stimuler la reprise économique des jeunes, des femmes et des petites et moyennes entreprises africaines compte tenu des effets de la pandémie de covid-19 à travers le continent. Dans toute l'Afrique, les bénéficiaires du programme d'entrepreneuriat de cette fondation lancent et développent des entreprises pionnières qui ont collectivement créé plus de quatre cent mille emplois directs et indirects.

" Nous sommes constamment époustouflés par la qualité des entreprises qui viennent d'Afrique chaque année. Cela nous motive à intensifier nos efforts pour responsabiliser encore plus d'entrepreneurs sur le continent. L'innovation, les connaissances et la résilience des entrepreneurs africains sont essentielles pour tracer la transformation socio-économique de l'Afrique et atteindre les objectifs de développement du continent. Nous sommes également fiers de l'augmentation de la participation des femmes à notre programme, en particulier avec la cohorte 2021 où nous avons été témoins d'une sélection record de 68 % de femmes entrepreneurs. ", a indiqué le président directeur général de la TEF, Ifeyinwa Ugochukwu.

Fondée en 2010, la TEF est le principal champion de l'entrepreneuriat en Afrique. Elle autonomise les femmes et les hommes à travers le continent grâce à l'entrepreneuriat pour catalyser la croissance économique, stimuler l'éradication de la pauvreté et assurer la création d'emplois.