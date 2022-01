Congo-Brazzaville: Projection - " Tigritudes ", le cinéma africain mis à l'honneur sous toutes ses couleurs

Le cycle cinématographique panafricain " Tigritudes " parcourt, depuis le 12 janvier, les enjeux et les formes d'une cinématographie africaine encore largement méconnus. À travers une sélection de 126 films de quarante pays en soixante-six ans d'histoire du cinéma, " Tigritudes " dessine une anthologie subjective et chronique du septième art du continent. Il est à voir jusqu'au 27 février au Forum des images, en France.

Conçu par les réalisatrices Dyana Gaye et Valérie Osouf en collaboration avec le Forum des images de Paris, ce programme s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle Africa 2020. Le cycle " Tigritudes " ouvre un vaste champ de réflexion traversant des pans entiers d'histoires et de récits, questionnant le réel et ses représentations, déconstruisant les images à son sujet. Cette vaste filmographie circulant d'Alger à Los Angeles, de Johannesburg à Conakry, de Port au prince à Maputo, mettant en regard les œuvres qui n'ont cessé de se déployer avec une pluralité stylistique, thématique et linguistique exceptionnelle, ne demande qu'à exprimer son propre dire au monde.

En effet, " Tigritudes " permet de comprendre que cette vaste anthologie proposée par le Forum des images de Paris n'est pas simplement un regard de plus sur l'histoire du cinéma africain et ses diasporas, mais plutôt inspirée de la célèbre citation de l'écrivain nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature qui déclarait en 1962, lors d'une rencontre à Maputo, " Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore ", expliquent les organisatrices. Par ce vaste cycle exceptionnel qui met à l'honneur le cinéma africain, nourri de rencontres croisées entre artistes et intellectuels de différentes disciplines, " Tigritudes " sera accompagné par de nombreux cinéastes et personnalités issus du continent africain et de la diaspora.

L'Afrique est forte, riche d'une cinématographie multiple, puissante et singulière, malgré les lourdes séquelles du colonialisme sur la structuration de son industrie culturelle et des grandes difficultés rencontrées par les artistes de produire un cinéma sur le continent. " Tigritudes " proposera une programmation ample, accessible afin de partager avec le public la diversité, l'inventivité d'un cinéma atteint d'une sous-diffusion chronique. Aussi, par sa consistance et son ampleur, " Tigritudes " se veut électrique parcourant l'histoire du cinéma africain de 1956 à 2021, avec un choix de 126 films de quarante pays, déclinés sous tous leurs formats d'expression, dont plus de soixante-onze fictions, vingt-cinq documentaires, sept films expérimentaux, six films d'art.

" Nous avons conçu cette programmation pour vous présenter visuellement les enjeux que ces films abordent, à savoir identité africaine, la colonisation, l'indépendance, avec la programmation quotidienne localisant les pays représentés. Le cinéma est de nos jours un art le plus jeune, tout comme sa naissance coïncide avec l'expansion de la colonisation des empires occidentaux en Afrique ", ont indiqué les organisatrices.