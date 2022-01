Congo-Brazzaville: Humour - Un atelier en vue au profit des artistes congolaises

En marge d'un spectacle d'humour qu'elles livreront le 18 février à l'Institut français du Congo, les artistes camerounaises Sylvanie et Norma ainsi que l'Ivoirienne Prissy la dégammeuse animeront un atelier de formation au stand-up du 14 au 18 février, au profit des talents féminins du Congo.

L'atelier de formation au stand-up initié par les trois humoristes professionnelles, dans le cadre de leur tournée 2022 qui fut chamboulée en 2020 en raison de la pandémie de covid-19, se veut un moment de partage d'expérience et un élément déclencheur, motivant pour plus de vocation féminine dans le monde du stand-up africain. En effet, cette formation se destine uniquement aux femmes humoristes sans distinction d'âge.

Depuis plus d'une décennie, le style humoristique appelé stand-up ne cesse de connaître un véritable succès en Afrique et partout dans le monde au point qu'il est devenu une valeur artistique sûre qui suscite chaque jour de nouvelles vocations. Pourtant, à ce tableau, la touche féminine s'est longtemps fait rare, en comparaison à la gente masculine. Ainsi, en animant un atelier de formation avec uniquement des femmes humoristes, Sylvanie, Norma et Prissy la dégammeuse souhaitent briser les codes et montrer par-là que la femme artiste africaine a sa place et son rôle à jouer dans le développement culturel du continent.

La participation à cette formation se fera sur la base d'inscription à l'IFC de Brazzaville, au plus tard le 11 février. Deux modules au programme : initiation aux principes et à l'écriture du stand up/one woman show et interprétation du sketch. L'objectif pour les trois formatrices est d'aider les participantes à s'améliorer dans ce domaine artistique qui exige, à n'en point douter, un certain nombre de compétences.

" Le nombre de places n'est pas limité, mais il est indispensable de venir à l'atelier avec au moins un ou deux sketchs. Le travail se fera autour des propositions de chacune des participantes. Les deux ou trois meilleures humoristes de l'atelier pourront faire la première partie du spectacle ", a annoncé l'IFC, partenaire de cette initiative.