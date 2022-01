Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - " Coup de foudre " de Gatho Beevans

Gatho Beevans est passé de l'ombre à la lumière grâce à son premier album dans lequel on retrouve le titre " Coup de foudre ".

C'est un album paru en 1992 sous trois labels, Sonodisc, Tamaris et Kaluila avec comme numéro d'identification 92009. Et sous trois formats, cassette, disque vinyle et CD. La première chanson qui fait le buzz dès la première audition de cet album est " Azalaki awa ". Au fil des temps, le public découvre d'autres morceaux à l'instar de " Coup de foudre ".

Sur fond d'une musique savamment arrangée, Gatho Beevans se met dans la peau d'un homme qui avoue ses sentiments auprès de sa dulcinée. Au début de chaque couplet, il commence son propos en prenant comme exemple le soleil : " Lokola moyi yo séduire ngai, onguengi lokola reflet ya miroir. Lokola moyi ebimi na Est ekeyi kolala mosika na Ouest. Ni ndengue motema etiki nzoto na ngai ekeyi kofanda epayi na yo. Moyi moko kawusaka elamba, chérie okawusi mayi ya miso na ngai ". " Comme le soleil, tu m'as séduit, tu brilles à la manière d'un reflet de miroir. Comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, de la même manière mon cœur a quitté mon corps pour se loger chez toi. Le soleil sèche l'habit, chérie tu as séché mes larmes ".

On peut approximativement traduire en français le refrain de cette mélopée en : " Je viens te montrer mon cœur qui est victime d'un coup de foudre, je suis ivre d'amour. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver, ma vie a changé. L'amour est entré dans mes os et me pousse à te le dire. Je ne te demande que le cœur, je t'aime et j'espère en toi. Je ressemble à une personne dont on a récupéré le trésor caché ".

Après le refrain qui succède au deuxième couplet de la chanson, surgissent des riffs de la guitare solo au tempo lent qui marquent le côté sébène dans cet air, alternant ainsi entre zouk, rumba et ndombolo. Ce qui est à l'image de l'afro beat actuel. Non pas l'afro beat pur de Fela Kuti.

Arrangeur, chorégraphe et chanteur à la voix limpide, Gatho Beevans, de son vrai nom Mangubu Bienvenu Vincent, a débarqué très tôt dans l'univers de la chanson. Son passage à l'Institut national des arts lui a permis de devenir un grand artiste. Il a commencé par chanter les chansons dites révolutionnaires. Ce sont ces chansons qui ont ouvert la voie à son premier album. En 1995, sort son deuxième album intitulé " Amour propre ", sorti sous le label " Mélodie distribution ". Par la suite, il va voyager pour les Etats-Unis où il séjourne jusqu'à ce jour. Il chante actuellement pour Dieu. En 2019, il a enregistré l'album " Shout the Lord ". Gatho Beevans est parmi les rares musiciens qui ont connu le succès en dehors des orchestres célèbres. Il a su imprimer un autre style dans la musique de la République démocratique du Congo.