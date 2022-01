Congo-Brazzaville: Diaspora - La première édition du festival American Fula Fest arrive bientôt

Le festival American Fula Fest se tiendra dans quelques mois à New York, aux Etats-Unis. Le communiqué de cet événement a été récemment rendu public par ses organisateurs sur les réseaux sociaux.

Fula Fest se veut être un événement axé sur ce qu'on appelle aux Etats-Unis " Return to the roots of our basic fulani culture ", en français, "Retour aux sources de notre culture de base". Cette initiative émane d'Alpha Diallo, connu sous le pseudonyme de Dj Alpha, fondateur de la structure Weliya production INC. Le comité d'organisation de la première édition de l'American Fula Fest, comme l'indique le communiqué, sera composé des membres de la diaspora africaine vivant dans les différents Etats d'Amérique du nord, notamment dans l'Etat de New York où se tiendra l'événement. Cette première édition est une manifestation culturelle dédiée à la communauté africaine, quelle que soit leur nationalité. Le festival est aussi ouvert aux membres des autres communautés désireuses de présenter leurs spécificités culturelles.

Le communiqué souligne, par ailleurs, que ce festival est prêt à accueillir d'autres participants et intervenants en provenance des pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Cette rencontre de promotion et de valorisation de la culture africaine entend fédérer autant des Africains autour d'un idéal commun, mettant en avant le rôle social du peuple, celui de rationaliser le fondement, son riche patrimoine culturel et artistique dans toute sa diversité, par les valeurs de compréhension et de bienveillance.

Comme pour les autres événements culturels qui s'importent à merveille aux Etats-Unis, Dj Alpha Diallo ambitionne de faire vivre le patrimoine culturel africain à travers les œuvres instrumentales, la musique, la danse, la peinture, le dessin, l'écriture, la gastronomie, la mode vestimentaire et l'artisanat pour prévaloir cet art en terme de conscience collective. Au cours de cette édition, des prix et des trophées seront également décernés à ceux qui s'illustrent continuellement de par leur abnégation à perpétuer, consolider, valoriser le potentiel, la richesse et l'hospitalité pastorale, chacun dans son domaine d'activité. Aussi, un concert de gala sera animé par les artistes chanteurs, comédiens et conteurs provenant de l'Afrique, de l'Europe, y compris les artistes guinéens installés ou séjournant temporairement aux Etats-Unis et au Canada.

Les prochaines éditions, comme l'ont déclaré les organisateurs, pourront être délocalisées de manière tournante, selon les demandes dans l'un des Etats du territoire fédéral des Etats-Unis d'Amérique et ailleurs dans le continent américain. Alpha Diallo et le comité organisateur de l'American Fula Fest entendent pérenniser cet événement annuel afin de permettre l'expression de ressourcement, de créativité de la communauté africaine.