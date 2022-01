Afrique: Entrepreneuriat - Dix mille participants attendus au salon Riyeda

La neuvième édition du salon de l'entrepreneuriat " Riyeda " se tiendra du 23 au 24 février à Tunis, en Tunisie, en mode hybride ainsi qu'en ligne sur la plateforme numérique de l'événement.

Organisée sur le thème " Comment soutenir les entrepreneurs dans l'accès aux nouveaux marchés, seuls relais de la croissance et de la pérennité ", la neuvième édition du salon Riyeda est dédiée à l'entrepreneuriat et à l'innovation. L'initiative rassemblera des acteurs des secteurs public et privé, de la société civile, des universitaires, des experts, des mentors, des petites et moyennes entrepises, des start-up, des jeunes entrepreneurs, des étudiants. Tous les secteurs seront représentés et l'accent sera mis sur les technologies de l'information et de la communication, l'agro-industrie, le e-commerce, la santé, etc.

L' événement accueillera environ dix mille participants pour deux jours de partage et d'échange, avec au programme des expositions animées par les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, des e-conférences animées par les entrepreneurs et les conférenciers, ainsi que des e-workshops. Ces histoires et expériences inspirantes partagées avec le public ont pour finalité de permettre aux e-participants d'être conseillés par des experts, entrepreneurs et mentors pour la création et le développement de leurs projets.

Aussi, cette édition prévoit une compétition dénommée " Riyeda E-challenge " qui se tiendra sous forme de pitch. Elle vise à identifier des porteurs des projets innovants et sérieux qui ont besoin d'accompagnement ou du financement pour concrétiser la création effective de leurs entreprises. L'objectif de la compétition, comme le précisent les organisateurs, est de récompenser l'esprit innovant et compétitif chez les jeunes, ainsi que les aider à accéder au networking et à l'écosystème de l'entrepreneuriat.

Les candidats sélectionnés seront accompagnés en ligne pour les préparer à pitcher devant un jury composé des investisseurs, des bailleurs de fonds engagés dans la dynamique entrepreneuriale. Le salon proposera, en outre, un espace de e-meeting, grâce à une plateforme de match-making et de networking qui facilitera le réseautage, l'engagement entre les différents profils des participants. C'est un véritable outil pour connecter les visiteurs entre eux et avec les speakers.