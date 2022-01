Congo-Brazzaville: Appel à projets - L'ambassade de France lance la troisième édition

Ouvert jusqu'au 1er mars prochain, l'appel à projets 2022-2023, lancé par l'ambassade de France en République du Congo, vise à sélectionner une quinzaine d'organisations de la société civile nationale.

Les projets retenus seront financés grâce à une subvention octroyée par l'ambassade dont le montant oscille entre 6 et 26 millions de FCFA. Outre l'appui financier, les lauréats bénéficieront également d'un accompagnement en développement organisationnel et en gestion des projets pendant dix-huit mois.

L'amélioration durable des conditions de vie de la population vulnérable, en particulier les femmes et les enfants ; la préservation de l'environnement et de la biodiversité, enfin la structuration et le renforcement des capacités de la société civile sont les thématiques sur lesquelles portera le choix des candidats.

" Les organisations de la société civile candidates devront justifier au moins trois années de leur existence légale ", indique le communiqué de l'ambassade relatif à ce challenge.

Rappelons que c'est depuis plus de vingt ans que l'ambassade de France au Congo accompagne chaque année la société civile dans la concrétisation des projets en faveur du développement humain et de la promotion des droits de l'homme. A cet effet, depuis 1999, une centaine de projets structurants et innovants a déjà été financée.

Aujourd'hui, à travers son Programme d'appui à l'amélioration durable des conditions et du cadre de vie de la population, l'ambassade de France soutient l'émergence de solutions locales inclusives ainsi que des initiatives de développement durables en faveur de la population vulnérable.

Entre 2020-2021, 270,3 millions de FCFA ont été mobilisés pour soutenir des initiatives multisectorielles, à savoir le droit des femmes, le genre, l'éducation, le développement agricole, la lutte contre le VIH, etc.