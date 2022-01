Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Seule la lutte libère " de Mireille Opa Elion

La pièce de théâtre publiée par Les Lettres Mouchetées se présente comme un véritable plaidoyer contre les violences dont les femmes sont victimes dans la société.

Slogan rendu populaire par Thomas Sankara, " Seule la lutte libère ! ", comme titre de la fiction dramatique d'Emma Mireille Opa Elion, est l'expression d'un combat qui vise à niveler les inégalités socioculturelles entre les hommes et les femmes. Ecrite en trois actes, la pièce préfacée par Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale, dénonce l'excision, le refus de l'éducation scolaire aux jeunes filles, le mariage forcé, la maltraitance des veuves et les injustices subies par les femmes dans le milieu professionnel.

A propos, le préfacier déclare: " Seule la lutte libère ! aborde une problématique existentielle qui rappelle les efforts à réaliser en matière de respect des libertés et des droits humains, notamment des droits des femmes. Dans cette œuvre, Emma Mireille Opa Elion met à l'index les pratiques surannées et violentes qui perdurent non seulement au Congo, mais aussi au sein des sociétés africaines en général au détriment de la gent féminine ".

L'œuvre d'Emma Mireille Opa Elion, renchérit le préfacier, est une leçon de vie, car la pensée cesse d'être secrète sitôt qu'elle est transcrite. La force de son écriture donne sens et vigueur au féminisme, phrase après phrase, paragraphe après paragraphe.

A travers cette plume, l'auteure met également en évidence les qualités et talents de certaines femmes qui ont marqué l'histoire du Congo et de l'humanité sous différents sphères, l'art, l'écriture, la politique, les sciences et la lutte pour l'émancipation féminine. Indistinctement, le lecteur peut découvrir des personnalités comme Christiane Yande Diop, Motse Akanati, Kimpa Vita, Julie Victoire Daubié, Micheline Potignon Ngondo, Adine Ossebi, Marie-Léontine Tsibinda, Mambou Aimée Gnali, Jane Vialle...

Mariée et mère de cinq enfants, Emma Mireille Opa Elion est journaliste et ancienne directrice générale de la Culture et des lettres au Congo-Brazzaville. " Seule la lutte libère ! " est son premier livre à effet de fiction.