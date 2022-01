Sénégal: Démarrage du marché d'intérêt national en février - Administration et opérateurs harmonisent les positions

Le marché d'intérêt national va démarrer ses activités à partir du mois de février. C'est ce qu'a annoncé le directeur à l'occasion d'une visite de prospection de l'Unacois Yessal. Les responsables de l'organisation ont appelé leurs pairs à s'investir dès à présent pour rendre l'infrastructure fonctionnelle.

Le marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs devant ouvrir ses portes à partir du mois février, le directeur de la société d'exploitation de l'infrastructure, Abou Mbaye, poursuit ses concertations avec les acteurs et les opérateurs économiques afin de définir des modalités consensuelles de fonctionnement du marché. "C'est pour écouter les différentes parties prenantes avant de pouvoir sortir des prix. L'approche participative est essentielle pour pouvoir gérer ces infrastructures. On ne peut s'enfermer dans un bureau et dire aux gens que cela va se passer comme ça" a dit Abou Mbaye, en marge d'une visite de l'Unacois Yessal. Le directeur a assuré qu'à l'issue de ces rencontres qui finiront en fin janvier, le barème des prix de cession sera porté au grand public et ainsi les activités du marché seront lancées dès le mois de février. Les responsables de l'organisation faîtière se sont réjouis de la réalisation de cette infrastructure qui va contribuer à juguler, les problèmes liés à la perte des récoltes, faute d'espace de stockage et de conservation.

" C'est un bijou que le président a offert aux opérateurs économiques du Sénégal. Depuis qu'il a eu une vision de l'agriculture à travers le PRACAS, les producteurs ont relevé le défi de la production nationale, la quantité a augmenté sur les différentes spéculations. Malheureusement, de la récole jusqu'à la consommation, il y a des pertes qui avoisinent les 30 à 35% parce que le Sénégal ne dispose assez d'infrastructures de stockage", a rappelé Alla Dieng secrétaire général de l'organisation.

C'est pourquoi, il a jugé que c'est une grande opportunité pour eux et que tous les opérateurs économiques devraient se précipiter pour occuper les espaces et rendre fonctionnel le marché. " On n'a jamais pensé qu'on pourrait un jour avoir une telle infrastructure ici au Sénégal. C'est dédié aux opérateurs économiques, au secteur privé d'une manière générale. Nous avons visité les installations et on va relayer pour que le secteur privé vienne afin que l'infrastructure soit pleinement opérationnelle ", a dit Cheikh Cissé qui n'a pas manqué de remercier le président pour " ce bijou de 55 milliards ".

Selon son camarade, Alla Dieng, c'est un pas de plus, un "élément d'un puzzle" pour régler définitivement la problématique de l'autosuffisance alimentaire. Selon le secrétaire général de l'Unacois Yessal, la position stratégique du marché et de la gare des gros producteurs participera à la facilitation de l'acheminement des productions agricoles de l'intérieur du Sénégal vers les sites de consommation de la capitale mais aussi les marchés hebdomadaires de l'intérieur comme celui de Diaobé. Pour rappel, ce marché comporte 137 magasins de stockage dont 65 avec une chambre froide. Il est bâti sur 35 hectares et abrite une gare des gros porteurs.