Afrique: CAN 2021/ Fin des phases de poules - Les Cadors au rendez-vous

Lancé le 9 janvier dernier, la CAN au Cameroun a bouclé hier, jeudi sa première phase. Avec ses émotions, ses surprises et ses déceptions. Bousculé dans le groupe B favoris dont le Sénégal a répondu présent à l'heure des 8emes de finale. Tout comme les autres favoris comme le Cameroun, pays hôte, le Maroc, la Côte d'ivoire et le Nigéria qui est la seule équipe à avoir réussi le carton plein dans sa poule. La grosse surprise cette phase de l'Algérie championne en titre ou du Ghana qui ont terminé dernier de leur groupe.

Le Sénégal bousculé mais tient son rang

La première phase achevée hier, jeudi, place sera faite aux 8emes de finale de la CAN qui démarre ce dimanche avec son lot de déceptions, de suspenses et de surprises.

Désignée comme le favori, l'équipe du Sénégal a fait respecter la hiérarchie dans le groupe en arrivant en tête sans encaisser le moindre but mais un seul petit but obtenu sur pénalty transformé e dans le temps additionnel contre le Zimbabwe (1-0).

Ce qui fait du Sénégal le nouveau détenteur d'un record de la première équipe à finir en tête de sa poule avec un seul but marqué à l'issue de la première phase de la CAN. C'est sans conteste la pire statistique de l'histoire des participations du Sénégal en phase finale de Coupe d'Afrique des nations. Si l'essentiel a été fait avec la première place, la prestation de l'équipe de Aliou Cissé n'a pas convaincu.

De nombreux observateurs restent pour la plupart assez sceptiques sur le jeu proposé contre le Zimbabwe (1-0), la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0). Ils émettent même des doutes sur la capacité des Lions à se hisser au sommet. En attendant, le Sénégal prend date pour un nouveau départ mardi prochain avec le derby qui l'opposera au Cap Vert en huitièmes de finale.

La hiérarchie a également été respectée dans les autres poules

Pays hôte de la CAN et désigné parmi l'un des grands prétendants au titre, le Cameroun a réussi à faire respecter la hiérarchie dans la poule A. La grosse sensation de cette phase de poules est venue de la Côte d'ivoire qui a terminé en trombe dans le groupe E. Mais aussi en ouvrant la succession de l'Algérie suite à sa large victoire contre les Fennecs d'Algérie (3-1).

Le Maroc n'a pas tremblé dans la phase de groupe en prenant les commandes de la poule C avec 7 points au compteur.

Le carton plein des Supers Eagle du Nigéria

Le Nigéria a réalisé l'unique carton plein de la phase de poules avec une troisième victoire en autant de rencontres. Les Super Eagles qui terminent leaders incontestables du groupe D devant l'Egypte, le Soudan et la Guinée Bissau.

Les Comores et le Malawi déjouent les pronostics

Dans la peau de petits poucets, le Malawi et les Comores ont pu tirer leur épingle dans cette première phase. En plus des Flames du Malawi qui ont pu décrocher l'un des quatre meilleures 3emes places, la grande surprise est venue des Coelacanthes des Comores qui ont éjecté le Ghana dans le groupe et passé au tour suivant dès leur première participation à une CAN.

Le Ghana et l'Algérie tombent de haut

Conquérante en 2019, l'Algérie été éliminée dès la phase de groupes de la CAN 2021 hier, jeudi au Stade de Japoma.

Après une série de 35 rencontres sans défaite, la sélection algérienne est finalement sortie par la petite porte. Lors de cette phase de poules, elle n'a été que l'ombre d'elle-même et avait mal entamé la défense de son titre.

En difficulté d'entrée contre la Sierra Leone (0-0), les tenants du titre et grands favoris à leur propre succession, sont tombés de haut face aux Éléphants (3-1).

L'élimination du Ghana constitue un des faits majeurs de la phase de groupe. Considéré comme un Grand d'Afrique, le Black Star est sorti par la petite porte en terminant dernier de son groupe après une surprenante défaite contre les Comores qui disputaient leur première phase finale de leur histoire.

Trois matchs, un nul et deux défaites, les

quadruples vainqueurs de l'épreuve terminent sur l'un des bilans le plus catastrophique de l'histoire du pays.

L'Afrique de l'ouest en force avec deux derbies en 8emes

L'Afrique de l'ouest fournira 8 équipes dans le top 16 de la CAN. Le Sénégal sorti premier de son groupe, la région par la Cote d'ivoire et le Nigéria qui ont respectivement dominé la poule E et D.

A côte de ses deux pays qui ont retrouvé deux autres ayant terminé deuxièmes. Il s'agit du Burkina Faso (groupe A) et la Guinée (groupe B) et la Gambie (F). Une seule équipe est parvenue à décrocher la qualification parmi les meilleures équipes classées troisièmes. Il s'agit du Cap Vert qui fera face au Sénégal dans le premier derby sous régional. Le second derby opposera la Guinée à la Gambie.