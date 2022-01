Madagascar: Le bout d'Andekaleka, où es-tu?

opinion

Panne d'électricité, délestage, cou-pure... et toutes formes de vocabulaires pour le dire, l'expliquer et le définir.

40 ans sans travaux d'amélioration, vétusté des infrastructures, manque de volonté politique... .et les 50 000 palabres débités pour justifier, donner raison, excuser ce que la population malagasy vit actuellement, que l'on pourrait qualifier d'emmerdement pour copier ce cher Macron.

Et voilà, il n'y a pas meilleur mot pour le dire en fait, emmerdement sonne bien, sonne fort à ces heures de coupure d'électricité que la société Jirama fait subir à la population actuellement !

Tous les jours, on crie, on nourrit l'espoir, on rêve d'un développe-- ment ou d'une émergence ou peu importe qui soit mieux que les 60 dernières années vécues, mais malheureusement, tous les jours, nous faisons tous un voire plusieurs pas en arrière.

Si demain, les supers économistes, mathématiciens, statisticiens et financiers faisaient une analyse de l'impact écono-mique et budgétaire de ces coupure à n'en plus finir que la Jirama fait subir au pays, j'ai hâte de lire le résultat et de voir à combien s'élève les pertes engendrées.

Mais voilà, je sais que personne ne le fera, personne ne s'y attèlera car en ce moment, on nous demande d'avoir de la patience, on nous demande d'être compréhensif et parfois, certains élus mêmes nous incitent à reprocher ces pannes aux anciens dirigeants.

Sauf que moi, petite citoyenne malgache que je suis, je n'ai pas signé pour ça! Le contrat signé avec la Jirama a été que je dois payer mes factures mensuels sans retard et que eux allaient me fournir de l'eau et de l'électricité correctement. Je n'ai jamais eu de retard de paiement, alors pourquoi est-ce que je dois être patiente? Pourquoi dois-je reprocher aux précédents dirigeants les malheurs de la Jirama, et d'ailleurs pourquoi même devrais-je avoir de la compassion envers cette société? Que je sache, ce n'est aucunement ma faute, j'ai toujours payé ma facture à temps... .

Alors, 6 ou 8mois ou 5 ans, non, je n'aurai pas la patience, je gueulerai tout le temps, c'est tout ce que je peux faire après tout, au moins, ça me soulagera de ce fardeau et de ces maux que l'on me fait porter sans que je n'ai rien demandé !

À celui qui me demande d'être patiente, je lui dirais: non, je ne peux pas !!! De toute façon, je sais que même quand j'aurai déjà été retourné trois fois dans ma tombe, la situation ne s'améliorera point!

À bon entendeur, salut!