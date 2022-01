Madagascar: Cyclone - Impact sur un tiers de la partie Nord

Un temps maussade est prévu dans plusieurs régions du pays.

La menace se dessine pour la Grande île. Les données avancées par le service météorologique du pays annonce un scénario favorable à un atterrissage probable durant le week-end prochain. Les prévisions de la Direction générale de la météorologie avancent des informations de plus en plus précises concernant le " futur premier cyclone de la saison cyclonique 2021-2022 ". " La formation de cyclone est certaine pour samedi matin ", avance le service météo du pays. L'organisme de noter que " la trajectoire du système devrait concerner le 1/3 de la partie Nord du pays ". Ce qui devrait " prolonger l'abondance des pluies pour les régions de la partie Nord de la région Melaky, Alaotra Mangoro et l'Atsinanana ".

La Direction générale de la météorologie du pays de rajouter également qu'un amas nuageux devrait se former entre le 23 et le 26 janvier prochain. Ce qui devrait apporter des pluies abondantes durant cette période, annonce toujours la Direction générale de la météo avant de préciser que le système devrait impacter Analanjirofo, Atsinanana, SAVA, Sofia, Diana, Boeny, Betsiboka, la Fitovinany et l'Atsimo-Atsinanana. Pour l'heure, aucune information sur la force et la puissance du système n'a été rapportée par la Direction générale de la météorologie. Son intensification est toutefois intéressante et à suivre de près, étant donné le risque pour les côtes malgaches.

Retard. Les météorologues l'affirment, la saison cyclonique 2021-2022 est tardive. Certains vont même jusqu'à dire que " cette saison pourrait être l'une des saisons les plus tardives de l'histoire cyclonique du bassin Sud-Ouest Océan indien ". Ce qui serait déjà atteint étant donné que la saison qui détenait le record était celle de 1998/1999 avec sa première tempête baptisée le 19 janvier de l'année 1999. Les météorologues affirment également que la saison actuelle pourrait aboutir à une saison avec " un nombre de systèmes observés en dessous de la normale ". La question est de savoir si la saison sera de tout repos ou non. Quoi qu'il en soit, c'est que le danger est toujours permanent pour les Malgaches.