Madagascar: Ambohimangakely - Une collision entre une moto et un camion fait un blessé grave

Un jeune homme dans un état jugé très grave a été transporté à l'hôpital à Ambohimangakely, hier. Cela fait suite à une collision entre une moto et un poids lourd.

Le motard, à la suite de sa chute, a glissé sur la chaussée et sa tête s'est encastrée sous un véhicule venant en sens inverse. L'accident, dont les circonstances restent à éclaircir, a eu lieu sur la route du By pass vers Ambohimangakely. Le motocycliste a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie. Commotionné mais surtout très choqué, le conducteur du poids lourd a dû être transporté à l'hôpital pour des soins d'urgence. Selon des témoins, le motard a été sauvé grâce au casque qu'il portait.

" Lors de la chute, la moto est retombée lourdement sur la tête du motard, mais heureusement le motard portait son casque ", raconte un témoin sur place. Les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour constater les faits. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Les accidents de motos sont devenus de plus en plus fréquents ces derniers temps. Ils sont à prendre au sérieux. Les conducteurs d'engins à deux roues sont les plus exposés au danger une fois sur la route.

Ce qui fait la différence en cas de chute d'un deux roues, c'est l'équipement, qui peut éviter de gros traumatismes post-accidents. " Porter un équipement adapté s'avère essentiel en cas d'accident de moto, cela peut sauver la vie d'un motard ", explique les forces de l'ordre. En outre, le port de casque réduit la probabilité de décès.